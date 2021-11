GF Vip daytime 24/11/21, la gieffina abbocca: è caduta nella loro trappola

Al GF Vip la concorrente di Alfonso Signorini ha avuto un crollo, convinta di essere caduta nel tranello dei suoi colleghi.

Dopo la diretta di lunedì scorso del GF Vip, tra i concorrenti si è seminato il panico. Il tutto come al solito è nato durante il momento delle nomination.

Katia Ricciarelli non ha affatto preso bene il voto datole da Miriana Trevisan. Tant’è che l’ha accusata di essere falsa e una traditrice, in quanto lei le avrebbe aperto il suo cuore e non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere visto che trascorrerebbero la maggior parte del loro tempo insieme. L’ex ragazza di Non è la Rai trova ingiuste queste accuse. In quanto le avrebbe avvisata del suo voto ed inoltre avrebbe semplicemente replicato il favore.

Gli altri vipponi di Alfonso Signorini si sono tutti schierati dalla parte dell’ex moglie di Pippo Baudo, trovando insensato l’atteggiamento di Miriana, che avrebbe instaurato un rapporto molto stretto con lei per poi nominarla, nonostante sia stata nominata a sua volta dalla cantante a causa del suo rapporto con Nicola Pisu.

Anche Soleil si aggiunge alla Ricciarelli, giudicando l’ex ragazza di Non è la Rai come una persona falsa. Quest’ultima invece l’ha ritenuta una persona aggressiva e di non meritare queste cattiverie gratuite.

Miriana Trevisan crolla al GF Vip: la lite con Katia Ricciarelli

Miriana Trevisan è convinta di essere vittima di una trappola da parte di tutti gli altri concorrenti di Alfonso Signorini che vorrebbero farla fuori e a darle manforte c’è stata la nuova entrata Maria Monsé che l’ha difesa affermando di non trovarla affatto falsa come tutti la descrivono, visto che la conosce al di fuori del programma.

Gianmaria Antinolfi ha provato a fare chiarire l’ex ragazza di Non è la Rai e Katia Ricciarelli, ma quest’ultima non ne ha voluto sapere, ma le nomination hanno creato molto di più di questo.

Sophie Codegoni è rimasta delusa da Jessica. Quest’ultima l’ha nominata perchè non le avrebbe detto tutto quello che è successo con Gianmaria Antinolfi. Lui le ha detto di essere stato respinto a parole, ma che sotto le coperte l’ex tronista di Uomini e Donne le avrebbe stretto la mano. Lei ovviamente nega e lo accusa non solo di essersi fatto castelli in aria, ma anche di essere falso.

Gianmaria, d’altra parte, l’accusa di essere una persona maleducata: “Se vuoi parlare con me non urli e parli in maniera educata. Quella è la porta” ha tuonato lui, ma Sophie non ha alcuna intenzione di andarsene o abbassare i toni. “Molla perché io non voglio avere a che fare nulla con te. Sei falso. A 40 anni stai così, ripigliati Gianmaria”. Jessica però sembra credere alla versione di lui, trovando incoerente lei.