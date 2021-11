C’è posta per te 2022: doppio colpo di Maria De Filippi, svelati gli ospiti

C’è posta per te di Maria De Filippi è pronto per tornare in diretta tv e emozionare i fedelissimi telespettatori! Ecco la nuova news in merito al doppio colpo fatto dalla conduttrice: sono due nomi apprezzati! Da non crederci come ci sia riuscita, ecco di chi si tratta.

Con Maria De Filippi non si scherza mica! La padrona di casa di Canale 5 apre le porte di Mediaset al format che più tra tutti commuove, anche i cuori più impenetrabili. Si tratta di C’è posta per te, programma che mette a nudo e senza filtri storie genuine e vere che hanno come protagonisti non personaggi di successo o in cerca di fama, ma persone comuni. Chiunque può rispecchiarsi nei loro racconti, e perché no ragionare sulla propria vita. Ogni tanto però, ci sono anche delle star d’eccezione che fa sempre piacere vedere emozionarsi e avvicinarsi ai fan che li sostengono.

Per Maria De Filippi C’è posta per te non ha alcun segreto! Proprio per questo ogni anno la conduttrice e produttrice per eccellenza di Mediaset, riesce a mettere in scena degli spettacolo inediti e che catturano l’attenzione del pubblico che non perde un appuntamento.

Aspettare gennaio 2022 con le sue novità per i telespettatori non sarà facile!

C’è persino chi il fine settimana non esce per vedere la puntata! Insomma, nonostante l’ultimo doloroso addio per Maria, le cose stanno piano piano volgendo al meglio. Specialmente dopo le decisioni intraprese dalla stessa!

Ecco i nomi della coppia con cui ha fatto il doppio colpo: quanto sono diversi tra loro, sono amati!

Maria De Filippi fa doppio goal a C’è posta per te

Tra i format di successo da lei prodotti non possiamo certamente dimenticare l’iconico Uomini e Donne nel quale ha preso una decisione dove è cambiato tutto. Infatti, i fan dovranno presto abituarsi. Nonostante ciò, al pubblico a casa piace sperimentare le nuove decisioni intraprese dalla De Filippi che con l’ultima ha segnato un colpo da maestro.

Si tratta degli amatissimi e seguitissimi Can Yaman e Paolo Bonolis! Potranno anche non piacere a tutti, perché ognuno ha i suoi gusti, ma non si può negare che entrambi, nel corso dei loro lavori in tv, abbiano conquistato un grossa fetta di consenso tra il pubblico.

Con Paolo non ci vogliono presentazioni. Come Maria, è uno dei punti di riferimento dell’intrattenimento televisivo ed uno dei più grandi conduttori. Con arguzia, simpatia e la complicità del compagno di gag di una vita, Luca Laurenti, sa il fatto suo in tv.

Con Can si parla di un giovane pieno di talento nella recitazione. Si è fatto spazio con la serie turca internazionale di successo, Daydreamer- sulle ali del sogno, e adesso esordirà al fianco di Francesca Chillemi in Viola come il mare.

Insomma, se questi due saranno ospiti ne vedremo delle belle. Perché è chiaro che con Bonolis e Yaman lo spettacolo oltre che imprevedibile, è assicurato!