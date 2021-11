Tommaso, Gregory e Arianna, figli Patrizia Pellegrino: la storia di mamma coraggio

Patrizia Pellegrino è mamma di tre figli (Tommaso, Gregory e Arianna). La sua è una storia di una mamma coraggio. Ecco per quale motivo.

Patrizia Pellegrino è stata scelta da Alfonso Signorini per essere una delle nuove concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è entrata durante la seconda trance di concorrenti e nonostante sia entrata nella casa più spiata d’Italia da pochissime ore, ha già creato scompiglio tra gli altri vipponi che fanno parte dello show dai primi giorni di settembre.

Durante il corso della sua permanenza nel programma, Patrizia avrà sicuramente modo di farsi conoscere, oltre che per le dinamiche relative agli altri concorrenti, anche per la sua difficile storia. In quanto la Pellegrino è una mamma coraggiosa poichè alle spalle ha una storia davvero complicata che potrebbe essere di aiuto o ispirazione per tutte quelle persone che seguiranno il programma condotto da Alfonso Signorini su canale 5.

Ecco qual è la sua storia e chi sono i tre figli di Patrizia Pellegrino.

Tommaso, Gregory e Arianna: chi sono i tre figli di Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino è mamma di tre figli ed ha alle spalle un passato non così roseo come si potrebbe credere vedendola sempre felice e sorridente dall’esterno.

Loro sono Tommaso, Gregory e Arianna. Tommaso ed Arianna sono nati dal matrimonio della concorrente di Alfonso Signorini con Stefano Todini. Ad Arianna purtroppo è stata diagnosticata una malattia genetica che le ha reso difficile poter camminare. Una storia molto difficile, che sicuramente Patrizia avrà modo di poter raccontare durante il corso dell’esperienza al GF Vip e che le permetterà sicuramente di potersi avvicinare ad altri compagni di viaggio che hanno avuto una storia simile alla sua.

Da questa unione era nato anche un terzo figlio, Riccardo, ma purtroppo è morto dopo soltanto sei giorni di vita. Dopo quel periodo, la showgirl però è andata dritta per la sua strada ed ha scelto di adottare un altro figlio. Il suo nome è Gregory e da quest’esperienza ha pubblicato un libro, nel 1997, dove racconta l’avventura dell’adozione, Per avere Gregory, Nel mondo dell’adozione.

Patrizia alle spalle, come avete potuto modo di poter costatare, ha una storia davvero difficile che l’ha resa una mamma coraggio. Per questo motivo durante il corso della sua esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini avrà modo di potersi far conoscere da un punto di vista completamente differente rispetto a quello a cui il pubblico si è abituato durante il corso di questi anni di carriera sul piccolo schermo degli italiani.