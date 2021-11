Valentina Ferragni parla a cuore aperto: la confessione da brividi

Valentina Ferragni, influencer e imprenditrice, ha appena superato una settimana ricca di preoccupazione.

Tempo fa, spiegò che aveva un “coso” in fronte che le veniva e andava via e, preoccupata, ha deciso di fare degli accertamenti.

Dopo gli esami, Valentina si è sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il “brufolo“.

Tutto è andato per il verso giusto e l’influencer si lascia andare ad una confessione da pelle d’oca.

Valentina Ferragni e la confessione da pelle d’oca

Valentina Ferragni, conclusa la settimana tormentata, racconta la sua esperienza con un “brufolo” sulla fronte sul suo profilo Instagram.

Quello che le riteneva fosse una cisti o una pustola, si è dimostrato essere un carcinoma!

La Ferragni pubblica diverse foto della sua fronte lasciandosi andare ad una confessione da pelle d’oca.

“Il giorno è arrivato e ci ho messo un po’ a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle” scrive Valentina sui social.

“I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni” confessa la Ferraggi e aggiunge: “Solitamente viene a persone sui 50/60 anni in su, per cui è raro e molto difficile la diagnosi“.

Durante questo anno, il carcinoma ha cambiato spesso forma: delle volte sembrava che non ci fosse più, per poi tornare piano piano e intorno a settembre ha iniziato anche a sanguinare per poi sembrare guarito ad ottobre.

“Questo fottuto carcinoma è così, rimane silente per mesi, poi sanguina per due giorni, poi torna normale, ma continua a crescere sottopelle giorno per giorno” scrive Valentina.

L’influencer poi conclude il post con un consiglio fortemente sentito: “Come vi ho già detto, è FONDAMENTALE andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo“.

Valentina Ferragni ha vissuto una settimana da incubo tra cliniche e dottori, ma alla fine tutto è andato per il verso giusto. La sue esperienza ha scombussolato tutti e sicuramente i suoi followers ne faranno tesoro