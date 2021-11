Il dramma indimenticabile di Patrizia Pellegrino: dolore senza fine

Patrizia Pellegrino è appena entrata al Grande Fratello e già racconta il dramma che l’ha distrutta. Essere personaggi famosi non è facile quando la vita privata viene messa in prima visione tv, ma la vip non ha potuto farne a meno. Le parole si sono susseguite l’una dopo l’altra, in un racconto toccante e profondo.

Con Patrizia Pellegrino e il suo dramma il pubblico a casa è rimasto senza parole, perché eventi del genere turbano sempre profondamente. Che si tratti di vip o persone comuni, le difficoltà della vita assalgono tutti. Chiunque potrebbe riconoscersi, ma quando ha condiviso quello che ha passato con il pubblico, questo si è molto emozionato. Ecco il crudo racconto che regala un grandissimo messaggio di vita.

La nuova concorrente del Grande Fratello Vip, è entrata da soli due giorni e ha di gran lunga modificato gli equilibri all’interno della casa, ci sono già nuove fazioni tra i concorrenti.

Patrizia Pellegrino è una showgirl dalle grandi doti. Attrice, cantante e conduttrice televisiva, insomma una delle pietre miliari delle vip del passato!

Per i gieffini è stata una sorpresa l’ingresso di nuovi concorrenti, e lei si è già distinta. Le è bastato poco per scatenare una guerra con i compagni, destando non poco sconcerto, anche perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato in così poco tempo.

Tra battibecchi e pressioni televisive, non mancano racconti profondi che rattristano e che ricordano quanto sia bella la vita.

Patrizia Pellegrino rivela la verità sul grande dolore

La nuova star sta facendo impazzire i vipponi di Alfonso Signorini, il quale le prova tutte per farli calmare, ma non ci riesce. Testimoniano ciò le ultime pesanti accuse di Katia Ricciarelli verso Miriana Trevisan, il cui rapporto sembra essere quasi giunto al capolinea. Questo è il clima che si respira nel reality più discusso. Come se non bastasse, la Pellegrino è una donna che ha passato tante sofferenze, con l’augurio che la casa del Grande Fratello Vip possa portarle allegria e meno scompiglio possibile, ecco cosa racconta all’intervista in diretta tv.

I figli sono un dono grandissimo per i genitori che li desiderano più di qualsiasi altra cosa al mondo. Racconta tutta la verità del dramma a Vieni da me condotto da Caterina Balivo, professionista che riesce sempre a far sentire a proprio agio gli ospiti che fanno visita al programma e raccontano le loro storie.

E’ il caso di Patrizia che ricorda quanto sia importante l‘amore della famiglia, e il valore della vita, la quale le aveva posto la sfida più dura per chi vuole essere genitore, cioè di non potere avere figli. Infatti, il primo di nome Riccardo lo ha perso in modo tragico: non gli ha potuto dire addio.

Quello che accade è ben impresso nella sua mente. Partorisce, ma dato l’effetto dell’anestesia per via del parto cesareo, non lo ha mai visto perché è morto subito dopo la nascita. Questa è stata la prima doccia d’acqua fredda, seguita dalla futura visione indicata dal medico di non poter avere figli.

Così, scelgono l’adozione e lei e il marito adottano Gregory, il ragazzo in foto, che viene dalla Russia. Ma non finisce qui, perché è subito dopo che avviene il miracolo: dà alla luce due bambini Tommaso e Arianna dall’ex marito Pietro Antisari Vittori.

Insomma, la vita non è quasi mai facile, bisogna farsi forza e dare il giusto peso e valore alle cose, perché questa è il dono più grande e non bisogna mai perdere la speranza.