Test: scegli una matita e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono sei matite. Ognuna di esse ha un colore diverso: arancione, viola, gialla, rosa, verde e blu. Qual è la tua preferita? Quale matita scegli tra queste? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Matita arancione : sei una persona molto creativa. Hai una grande immaginazione e riesci sempre a raggiungere traguardi incredibili. Sei energico e questo aspetto del tuo carattere piace molto a chi ti sta intorno.

: sei una persona molto creativa. Hai una grande immaginazione e riesci sempre a raggiungere traguardi incredibili. Sei energico e questo aspetto del tuo carattere piace molto a chi ti sta intorno. Matita viola: sei una persona curiosa. Ti piace apprendere cose nuove e hai sempre bisogno di novità. Non molli mai e non ti lamenti se arriva una delusione: sei sempre pronto a ripartire!

Matita gialla : sei una persona esplosiva. Hai un grande entusiasmo e affronti tutte le sfide con energia. Sei capace di fare più cose contemporaneamente, senza andare in difficoltà. Riesci a gestire molto bene lo stress.

: sei una persona esplosiva. Hai un grande entusiasmo e affronti tutte le sfide con energia. Sei capace di fare più cose contemporaneamente, senza andare in difficoltà. Riesci a gestire molto bene lo stress. Matita rosa : sei una persona calorosa. Dai molto affetto alle persone che ti circondano e riesci sempre a strappare un sorriso agli altri. Sei solare, per te è importante passare del tempo in compagnia di chi ami veramente.

: sei una persona calorosa. Dai molto affetto alle persone che ti circondano e riesci sempre a strappare un sorriso agli altri. Sei solare, per te è importante passare del tempo in compagnia di chi ami veramente. Matita verde : sei una persona creativa. La tua vera passione è l’arte. Ami scrivere, dipingere, leggere. Sei sempre alla ricerca di nuove esperienze, ti annoi se resti fermo ad un posto per troppo tempo.

: sei una persona creativa. La tua vera passione è l’arte. Ami scrivere, dipingere, leggere. Sei sempre alla ricerca di nuove esperienze, ti annoi se resti fermo ad un posto per troppo tempo. Matita blu: sei una persona indipendente. Non ti piace dipendere dagli altri, preferisci fare tutto da solo. Senti l’esigenza di esprimere sempre il tuo pensiero, a costo di rovinare il rapporto con una persona cara.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua matita preferita? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.