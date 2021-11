Uomini e Donne puntata 24/11/21, gelo in studio: va via e non rientra più

A Uomini e Donne c’è il gelo in studio. Dopo essere uscito, il cavaliere non ha più messo piede nel parterre. Che fine ha fatto?

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con una puntata di fuoco. L’appuntamento di oggi inizia con Maria De Filippi che chiama al centro dello studio Jessica, la dama che ha iniziato una conoscenza con Marcello.

Da quando lui ha avuto qualche momento di indecisione se far scendere o meno altre donne, tra loro qualcosa si è rotto ed hanno iniziato ad allontanarsi. Lei vuole un uomo deciso e determinato al suo fianco e Marcello non rappresenta secondo lei questi ideali. I due scelgono di dirsi addio e per lui scendono altre 3 nuove dame.

Marcello le ringrazia per essere venute in studio, ma non tiene nessuna di loro. Il motivo? Il cavaliere non è che non interessato a loro, ma questa è la sua ultima puntata in quanto ha intenzione di abbandonare il programma. Questo scatena la reazione di Armando che lo accusa di andarsene proprio ora perché lui ha in mano le prova della sua poca onestà: dalle foto che lo immortalerebbero al fianco della sua ex quest’estate.

Armando Incarnato lascia lo studio di Uomini e Donne: le prove contro Marcello

Marcello, prima di abbandonare gli studi del Trono Over di Uomini e Donne, chiede ad Armando di portare in questo preciso istante queste famose prove. Lui esce a recuperarle e nell’attesa Maria mostra in studio l’esterna tra Roberta e Luca. Tra i due scappa il bacio, ma Maria confida al corteggiatore che lei è uscita anche con Samuele, l’altro ragazzo che sta conoscendo.

Anche l’esterna tra loro due prosegue a gonfie vele e questo manda in crisi entrambi i ragazzi. I corteggiatori confidano di mettere tutto se stessi durante il corso di quest’esperienza e di essere davvero presi da Roberta e per questo motivo hanno paura di prendere una cantonata. Lei però almeno per il momento non se la sente di sbilanciarsi e per questo motivo alberga ancora una certa confusione dentro di lei perchè non sa dove orientare la sua scelta.

Luca e Samuele sono completamente diversi, sia dal punto di vista fisico che da quello caratteriale, e questo per la tronista non fa altro che rendere le cose ancora più complicati. Tutti, questa circostanza, hanno paura di soffrire. In particolar modo loro sono convinti che lei sia presa più dall’altro e per questo provano una certa ansia nel rimanere lì in studio e nel caso beccarsi un due di picche.

Intanto tutti sono curiosi di vedere lo scatto di cui parlava Armando, ma molto probabilmente il tutto slitterà a domani.