Katia Ricciarelli nella bufera: il gesto agghiacciante scatena il web

Il gesto agghiacciante di Katia Ricciarelli: la bufera scatena il mondo del web

Il Grande Fratello Vip sta diventando sempre più movimentato: le maschere cadono e il nervosismo della solita routine dopo due mesi e mezzo sotto lo stesso tetto sta temprando la pazienza dei concorrenti.

Le nomination dell’ultima puntata hanno scombussolato perlopiù Katia Ricciarelli. I concorrenti erano obbligati a nominare solo donne della Casa e tra le più votate troviamo proprio lei che non l’ha presa affatto bene.

Nelle giornate successive, Katia fa un gesto agghiacciante che ha scombussolato il web.

Vediamo cosa è successo

Katia Ricciarelli e il gesto agghiacciante: “Non c’è feeling“

Katia Ricciarelli è molto nervosa in questi giorni: si trova in nomination ed è rimasta delusa dalla nomina ingiustificata di Miriana Trevisan.

La soprano si fidava della gieffina e quando si è trovata il dito contro da parte di lei, Katia è andata su tutte le furie.

Sono passati un paio di giorni da quel momento e la Ricciarelli non ha la minima intenzione di chiarire o provare a parlare con Miriana. Ha deciso di non rivolgerle più la parola.

Nel mentre, i concorrenti, insieme a Katia, stanno allestendo l’opera teatrale della Turandot.

Alex Belli e la gieffina si trovano al tavolo a lavorare all’opera quando arriva Manila dopo aver sentito alcuni discorsi della Trevisan.

“Io le ho detto ‘La Turandot è una cosa a cui tiene e ci sta che possa aver deciso di darti un ruolo così importante” dice Manila riguardo al discorso della gieffina.

Katia aveva dato un certo ruolo a Miriana, ma dopo la nomination ha deciso di darle un ruolo meno rivelante dell’opera al contrario di quello che avevano pattuito prima.

“Lei mi ha detto ‘Il fatto che me l’abbia cambiato a me non va bene. Mi aveva detto quello e non è quello, io non lo faccio” riferisce l’ex Miss Italia.

Katia prontamente risponde: “No no, lei non fa niente. Non c’è feeling“.

Alex Belli, per ora in silenzio, decide di intervenire in difesa della Trevisan: “No dai, qualcosa le dobbiamo far fare. Il popolo, ad esempio“.

“La facciamo ballare insieme alle ragazze” dice Katia in modo velenoso e continua: “Visto che lei balla, fa la sensuale e ci prova con te (riferendosi ad Alex)“.

La Ricciarelli non vuole più parlare con la Trevisan, ma sta finendo per passare dalla parte del torto. Questo gesto agghiacciante non è piaciuto ai fan del Grande Fratello Vip.

C’è chi crede che questo sia un vero e proprio atto di bullismo e che Katia sia fin troppo permalosa.

Alla fine, neanche la Ricciarelli è uno stinco di santo: ha nominato Miriana per ben due volte ed è sempre a criticarla per il suo modo di fare frivolo e superficiale, da quanto dice lei.

Il web nota tanta invidia e poca verità.

Manila che parla di “ciu’ ciu’” sta parlando di quello che fa lei? Una gran falsa sparlare alle spalle di Miriana. In ogni caso Katia non vuole dare nessuna parte a Miriana CHE SCHIFO #GFVIP pic.twitter.com/3tTNmthMT8 — Simona (@simo_cantatore) November 24, 2021

Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan devono riuscire a trovare il modo di ritrovare il loro equilibrio. Solo parlando e guardandosi negli occhi, potranno dare un buon esempio ai fan del Grande Fratello Vip