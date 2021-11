Quali sono i segni più tirchi dello zodiaco? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni più tirchi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni più tirchi dello zodiaco, quelli che vanno in crisi anche quando devono tirare fuori pochi centesimi dalla tasca. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi insieme ai nostri lettori.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più tirchi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni più tirchi dello zodiaco

Vergine: al quarto posto in questa curiosa classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono anche disposte ad investire grosse cifre per un investimento del quale valga la pena. Per le altre spese invece, soprattutto per quelle più piccole, la Vergine tende ad essere particolarmente tirchia. La verità è che le persone di questo segno amano spendere i soldi soltanto per sé stessi e non per gli altri.

Acquario: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco vivono sempre con la testa tra le nuvole ma diventano molto razionali quando si tratta di soldi. L’Acquario non ama gli sprechi e non ha nessuna intenzione di spendere i propri soldi per cose futili. Solo per una grande passione potrebbe tirare fuori grosse cifre, altrimenti tende a chiudere i rubinetti.

Capricorno: al primo posto in questa singolare classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono le più tirchie in assoluto. Queste persone hanno molte ambizioni e farebbero di tutto per realizzarle, ma senza spendere soldi. Il Capricorno è parsimonioso, tende a centellinare ogni piccola uscita e calibra tutti gli acquisti, provando a non buttare neanche un euro. Bisogna spendere solo per un valido motivo, altrimenti meglio mettere tutto nel salvadanaio. Il Capricorno non conosce nemmeno il significato del termine ‘shopping’.