Ballando con le stelle a rischio, il retroscena cambia tutto: “E’ stato un disastro!”

Ballando con le stelle sta affrontando un’edizione difficile. Ora è spuntato un retroscena che cambia ogni cosa: il pubblico non ne era a conoscenza.

Ballando con le stelle, come tutti i programmi del piccolo schermo degli italiani, sta facendo purtroppo i conti con la pandemia e per questo motivo è stato a rischio con alcuni concorrenti.

La prima, di cui tanto si è parlato, è stata Mietta, che durante il corso della gara ha contratto il virus ed è stata costretta a mettere uno stop per due settimane per poi essere eliminata non appena rientrata in gara. In forse c’è stato anche Memo Remigi, che è stato in contatto con una persona positiva ma fortunatamente non ha contratto il virus. Oggi però salta un nuovo incredibile retroscena, in quanto anche un altro concorrente era in procinto di poter abbandonare la gara.

Di chi stiamo parlando? Di Sabrina Salerno che, ai microfoni del settimanale Oggi, ha ammesso per la prima volta l’idea di abbandonare lo show.

Sabrina Salerno svela un inedito retroscena su Ballando con le stelle

Sabrina Salerno, durante il corso dell’intervista, ha ammesso che nonostante oggi vada molto d’accordo con Samuel Peron e tra loro ci sia un certo feeling dal punto di vista artistico, all’inizio non era tutto rose e fiori. Tant’è che non riusciva nemmeno ad apprezzare le coreografie che lui realizzava.

Per questo motivo, durante il corso del terzo appuntamento del programma condotto da Milly Carlucci, aveva pensato di abbandonare tutto. Fortunatamente è riuscita a superare questo attimo di confusione e difficoltà per comprendere che se avesse realmente abbandonato Ballando con le stelle avrebbe probabilmente commesso un errore, sia dal punto di vista umano, in quanto quest’esperienza le sta davvero donando tanto, ma anche da quello professionale in quanto il suo bagaglio si sta formando su altre sfumature artistiche.

“È stato un disastro“ ha esordito la cantante durante il corso dell’intervista. “Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone” ha proseguito, spiegando le sue incomprensioni con il ballerino professionista che l’affianca. “Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano”. ha aggiunto.

“Non è stato facile per me ammettere di aver sbagliato, le mie posizioni in genere sono toste, dure. Invece grazie a questo programma mi sto mettendo in discussione” ha poi concluso.