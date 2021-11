Ricordate Giucas Casella da giovane? Irriconoscibile

La carriera del mitico mago Giucas Casella è davvero lunghissima. Il suo aspetto da giovane è a dir poco impressionante rispetto a oggi

E’ davvero difficile incontrare qualcuno che non conosce Giucas Casella. Il mitico mago è da decenni in televisione, e c’è stato un periodo in cui era uno degli ospiti più richiesti. Spopolava con i suoi strani esperimenti in programmi di grande successo, spesso creando situazioni ai limiti e senza precedenti. E anzi, a dirla tutta il termine “mago” gli sta stretto, perché lui è molte altre cose. Illusionista, qualcuno direbbe “mentalista”, e soprattutto ipnotizzatore.

Ha stupito per anni con la sua capacità di addormentare le persone (spesso malcapitati vip dello spettacolo) in pochi attimi, solo guardandoli. Altre volte riesce a irrigidire le sue “vittime”, tanto da farle stare dritte tra due sedie, come nulla fosse. Ed è storico il suo esperimento con le mani intrecciate: Giucas impone a chi lo ascolta di intrecciare le mani. Queste non si sciolgono fin quando lui non dà l’ordine. E’ accaduto di persone che sono rimaste ipnotizzate anche da casa, semplicemente guardando la tv.

Giucas Casella da giovane è davvero irriconoscibile

Storie particolari, senza dimenticare quando si è fatto sommergere di sabbia e di terra (praticamente sepolto vivo) e sono storiche le sue camminate sulla cenere rovente, ma anche le immersioni incatenato con relativa abilità nel liberarsi. Insomma, il buon Giucas (vero nome Giuseppe Casella) ne ha fatte di tutti i colori, ed è senza dubbio uno dei maghi più famosi della storia della tv italiana.

E forse non tutti sanno che la sua carriera è iniziata quando era giovanissimo: già negli anni ’70 stupiva con le sue magie e i suoi trucchi illusionistici, ma anche con numeri pericolosi da “fachiro”, nei quali perforava il suo corpo con aghi e altri oggetti appuntiti. Come si può vedere dalla foto, il buon Giucas sembrava proprio un’altra persona: fisico asciutto e decisamente aitante. Impossibile che un personaggio del genere passasse inosservato: e infatti è diventato (con Silvan) il mago italiano più famoso e richiesto.