Sanremo 2022: due nomi bomba per Amadeus, clamorosa indiscrezione

By

Due nomi bomba a Sanremo 2022: per Amadeus, la clamorosa indiscrezione

La produzione Rai sta allestendo tutto per il tanto atteso Festival di Sanremo 2022. Questa edizione inizierà il primo febbraio e si concluderà il 5.

A condurre, ci pensa per la terza volta consecutiva, il mitico Amadeus che ha dato prova di coraggio e molta simpatia nelle scorse edizioni.

Quest’anno, però, non ci sarà al suo fianco Fiorello, perché stanco dagli scorsi anni.

Sembra che sia uscito il nome del personaggio televisivo he accompagnerà Amadeus durante le cinque serata.

Inoltre, il conduttore, ha richiesto due cantanti bomba che concorreranno nella gara.

Vediamo insieme di chi si tratta

I due cantanti bomba richiesti da Amadeus per Sanremo 2022 e la clamorosa indiscrezione

Amadeus si sta preoccupando di organizzare la settantaduesima edizione di Sanremo 2022. Il prossimo anno, il Festival sarà ricco di cambiamenti e novità. Il conduttore vuole lasciare tutti a bocca aperta.

Amadeus vuole realizzare anche un suo piccolo sogno: vorrebbe che ci fossero in gara sue nomi bomba della musica italiana, ovvero Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

A lanciare la bomba ci pensa il portale web Dagospia.

Leggi anche –> Da Amici a Sanremo 2022: tra i giovani finalisti c’è anche Lei!

Il primo partecipò durante la scorsa edizione vinta dai Maneskin con trionfo anche all’Eurovision.

Ha partecipato a Sanremo per ben tre volte portandosi a casa la vittoria nel 1987 con il brano “Si può fare di più” insieme a Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri.

Inoltre, ha anche condotto per due anni consecutivi, nel 2011 e 2012.

Massimo Ranieri ha cantato sul palco dell’Ariston per ben sei edizioni. Nel 1988 vince grazie alla canzone strappalacrime “Perdere l’amore“. Un brano tutt’ora da brividi.

I sogni di Amadeus non sono ancora finiti: il conduttore vorrebbe portare al Festival “Una star internazionale“.

Sappiamo già che non si tratta né di Lady Gaga e nemmeno di Madonna, ma sarà “un’altra donna super pop e famosissima“.

Non è ancora detto nulla visto che si tratta solo di un sogno, ma Amadeus ce la sta mettendo tutta.

Leggi anche –> Sanremo 2022, doccia fredda per Amadeus: scoppia la bomba

Nelle ultime ore sono stati annunciati anche i dodici finalisti di Sanremo Giovani. Ricordiamoci che solo due riusciranno a partecipare al Festival e si batteranno contro i Big. Quest’anno non ci saranno divisioni.

Amadeus è anche alla ricerca della donna che lo affiancherà nella conduzione di Sanremo 2022.

Nelle ultime ore, arriva l’indiscrezione dal settimanale Chi che rivela che Alessia Marcuzzi condurrà la prossima edizione.

Leggi anche –> Sanremo 2022, Amadeus pronto al colpaccio: all’Ariston tornano Loro!

I fan erano già impazziti, ma BubinoBlog rivela la verità: “Dobbiamo purtroppo smentire la presenza di Alessia“.

Il cast deve ancora essere definito e la Marcuzzi non è “nei molti nomi in lizza“.

La 72esima edizione di Sanremo 2022 promette bene: nomi bomba in gara, possibilità anche ai giovani cantanti di partecipare alla vera gara del Festival, un personaggio internazionale forse calcherà il palco dell’Ariston.

E’ quasi tutto pronto, manca solo il nome del conduttore che affiancherà il grande Amadeus