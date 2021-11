Salvatore Paravia, marito Maria Monsè: l’amore con il re degli ascensori

La meravigliosa Maria Monsé ha deciso di sposare per ben quattro volte il marito Salvatore Paravia e spesso Barbara D’Urso se ne è occupata

Forse non tutti sanno che la showgirl Maria Monsè è talmente innamorata del marito che ha deciso di sposarlo per ben quattro volte. Ebbene sì, e si tratta di una delle più grosse stranezze viste tra le coppie “vip” del mondo dello spettacolo. Una curiosità che ha attirato più volte l’interesse di Barbara d’Urso, che se n’è occupata spesso arrivando perfino a trasmettere le loro nozze in diretta televisiva.

La showgirl, evidentemente, si diverte parecchio a inscenare delle nozze a tema, visto che le ultime erano ispirate a Mary Poppins. Una situazione decisamente curiosa, che non poteva esimersi dall’essere commentata e discussa, lasciando molte persone perplesse, a dirla tutta. Ad esempio, queste ripetute nozze hanno portato a forti critiche verso la d’Urso: “A chi interessano?”, le è stato chiesto più volte.

Maria Monsè e il particolare rapporto col marito Salvatore Paravia

Intanto, il signor Salvatore Paravia, 43enne, è il marito della soubrette ed è conosciuto per le sue imprese nel settore delle ascensori, che portano il suo nome. Di lui si sa poco, visto che ama una vita riservata. Pur avendo degli account social, li usa pochissimo ed è impossibile scoprire qualcosa di più su di lui. I due hanno una figlia, Perla Maria Paravia, che oggi a 14 anni. I genitori vorrebbero a tutti i costi che la ragazza entri un giorno nel mondo dello spettacolo.

La Monsè era finita nell’occhio del ciclone, quando sempre da Barbara d’Urso spiegò che voleva sottoporre la figlia a dei ritocchi estetici, in particolare con dei filler al naso. Spiegò che la figlia non amava quella parte del suo corpo, e che aveva avuto l’ok di una psicologa per risolvere il problema. Una serie di polemiche, ma che mai possono scalfire l’amore che la soubrette ha per il marito, al di là di alcune oggettive stravaganze e comportamenti a dir poco fuori dal comune.