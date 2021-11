La figlia di Maria Monsè, Perla Maria Paravia: il rapporto speciale che ha con la mamma

Maria Monsè è un attrice e opinionista divenuta famosa dopo la partecipazione a Non è La Rai.

Adesso, la showgirl si trova in quarantena, perché sta per entrare come nuova concorrente al Grande Fratello Vip.

Questa edizione durerà fino a Marzo e quindi Maria si troverà lontano dai suoi cari, ma soprattutto dalla sua piccola figlia Perla Maria Paravia.

Vediamo come è il loro rapporto tanto chiacchierato

Maria Monsè e il rapporto speciale con la figlia Perla Maria Paravia: i fan sono contro

Maria Monsè ha una figlia adolescente di nome Perla Maria Paravia.

Il padre è l’imprenditore salernitano Salvatore Paravia e la ragazza è nata nell’anno in cui a coppia si è sposata, nel 2006.

Maria Monsè ha creato sempre grande scalpore dietro le quinte dei programmi televisivi in cui veniva invitata.

La showgirl ha sempre portato con sé sua figlia e i suoi collaboratori non hanno mai visto di buon occhio questa scelta.

Considerando la tenera età di Perla Maria, non è corretto allontanare la ragazza dallo studio per seguire la carriera della madre, ma piuttosto l’opposto.

Perla Maria sta divenendo un personaggio televisivo, perché la Monsè la vuole sempre portare con sé in molti appuntamenti televisivi.

Inoltre, la mamma ha motivato la figlia a rifarsi il naso con tanto di set fotografico e interviste per ogni settimanale.

Nel 2019, si vociferava che la piccola Paravia avrebbe condotto un reality show tutta da sola. In realtà, alla fine, ha affiancato la madre nel programma “Bravissima” guidato da Valerio Merola.

Maria Monsè porta sempre con sé sua figlia, perché ha grande considerazione delle sue capacità.

Di lei dice sempre che diventerà una famosa stilista, visto che sa fare: “Abiti, borse di design e gonne a grandi stampe floreali, oltre a cerchi geometrici e righe molto strette, che lasciano spazio a forme e fiori ricamati tridimensionali“.

Perla Maria ha anche ricevuto una festa veramente speciale per il giorno della sua Cresima.

La madre è fatta così: è un personaggio che ama stare davanti alle telecamere e non lo ha mai negato.

Da Non è la RAI, a Go – Cart su Rai 2, per poi recitare al fianco di Gigi D’Alessio nel film Annarè, fino agli appuntamenti serali con L’Arena di Massimo Gilletti.

Maria Monsè non si fa mancare nulla nel suo curriculum.

Ora è pronta per rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip. In quell’anno partecipò alla Fattoria, a La Pupa e il Secchione, e poi al reality show resistendo una solo settimana dopo essere stata nominata insieme a Alessandro Cecchi Paone.

Maria Monsè ha un rapporto veramente speciale con Perla Maria Paravia anche se non molto approvato dal pubblico. C’è chi pensa che la vizi troppo e chi invece crede che sia giusto che segua già la sua strada.

L’importante è che sia una scelta di Perla Maria e non della madre