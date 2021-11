Nuovi concorrenti stanno per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip: colpaccio per Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip sta andando alla grande. Sono ormai passati più di due mesi, ma in Casa non ci si annoia mai. Tra giochi e litigate, ogni settimane abbiamo sempre più scoop sulla vita degli inquilini.

Alfonso Signorini è pronto a condurre l’edizione più lunga di tutti i tempi del Grande Fratello Vip: durerà sei mesi arrivando fino a marzo 2022.

Posticipando la finale, è inevitabile che ci saranno dei nuovi ingressi e oggi scopriremo chi sono tutti i nuovi gieffini che entreranno nella Casa.

Vediamo insieme il colpaccio di Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip, tutti i nuovi concorrenti: per Alfonso Signorini arriva il colpaccio

Alfonso Signorini è sempre più carico: non vede l’ora che entrino dei nuovi concorrenti nella Casa più spiata d’Italia.

Il conduttore ha già rivelato nella scorsa puntata che lunedì 22 novembre entreranno due nuovi partecipanti.

“Sono già in quarantena ed entreranno lunedì” rivela Alfonso in diretta.

Giuseppe Candela ha già svelato i loro nomi: si tratta dell’attrice Patrizia Pellegrino e della showgirl Maria Monsè, nonché ex gieffina nella terza edizione condotta da Ilary Blasi.

Leggi anche –> Aldo Montano struggente al Grande Fratello Vip: confessione inedita

Non saranno gli unici nuovi arrivi al Grande Fratello Vip, bensì entreranno ben dieci nuovi personaggi famosi.

La produzione ha deciso di farli entrare volta per volta in modo tale da rinnovare ogni settimana la Casa, motivare i gieffini che stanno già giocando e per creare dinamiche sempre nuove.

Il Grande Fratello Vip vuole cambiare le carte in tavola e smuovere il cast.

Inoltre, dalla prossima settimana, le Princess Selassiè si troveranno a gareggiare non più insieme, ma singolarmente.

Quindi, con i nuovi ingressi, avremo dodici femmine e sei maschi sotto lo stesso tetto.

Leggi anche –> Lite infuocata al Grande Fratello Vip: saltano gli equilibri nella Casa

Oltre a Patrizia e Maria, entreranno anche poco dopo la ex Temptation Island Vip Nathalie Caldonazzo e l’attrice e figlia d’arte Vera Gemma.

In coda troviamo Giulio Raselli e Giulia Caglaiavà, entrambi ex tronisti di Uomini e Donne, la sorella di Stefano De Martino, Adelaide, e l’ex gieffino Biagio D’Anelli.

Insomma, quest’anno ce n’è per tutti. Dieci concorrenti sono carichi e in fila per entrare al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è convinto di aver realizzato un colpaccio e non vede l’ora di vedere la reazione in Casa