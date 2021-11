Damiano ed Ethan dei Maneskin senza veli: le foto fanno impazzire i fan

Damiano ed Etthan dei Maneskin infiammano i social pubblicando foto senza veli scattate appena svegli in quel di Los Angeles.

Dopo la vittoria agli MTV Ema, i Maneskin sono tornati negli Stati Uniti dove questa notte si esibiranno sul palco degli American Music Awards con Beggin’. Dopo la prima esperienza negli Stati Uniti, Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi sono tornati a Los Angeles per vivere un altro sogno musicale.

Dallo scorso maggio quando hanno trionfato all’Eurovision 2021, i Maneskin non si sono fermati un attimo. Dopo aver girato l’Europa, hanno fatto un primo tour promozionale negli Stati Uniti per poi tornare in Europa per salire sul palco degli Mtv Ema 2021. Da qualche giorno sono tornati nuovamente a Los Angeles. In attesa di regalare nuovamente la propria energia al pubblico americano, Damiano David ed Ethan Torchio, direttamente dalla camera d’albergo, hanno regalato ai milioni di fan dei Maneskin delle foto davvero bollenti.

Damiano ed Ethan dei Maneskin bollenti: le foto appena svegli in albergo fanno impazzire i fan

Davanti allo specchio, a petto nudo, con un asciugamano sui lunghi capelli neri che fanno letteralmente impazzire i suoi fan, Ethan Torchio, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un selfie mozzafiato che, in poco tempo, è diventato virale con i fan che, su Twitter, stanno elogiando la sua bellezza.

Dopo Ethan, anche Damiano David ha mandato in tilt i fan. Se, tuttavia, Ethan ha scattato la foto evitando di pubblicare la zona intima, Damiano si è mostrato in tutto il suo splendore coprendo la propria intimità con un cuore rosso.

I fan hanno particolarmente apprezzato il regalo che il frontman e il batterista dei Maneskin hanno voluto fare attraverso i social. Anche Victoria De Angelis regala spesso selfie ai fan in cui si mostra in tutta la sua bellezza naturale.

Giovanissimi, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas sfoggiano non solo il loro talento, ma anche la loro bellezza. Bravi, talentuosi, sicuri di sè, determinati e con una grande voglia di portare il proprio messaggio di libertà in tutto il mondo, i Maneskin continua a scalare le classifiche e a portare a casa importanti riconoscimenti in attesa del tour europeo e italiano che li porterà in giro per le maggiori capitali europee e per le città italiane per mesi fino alla grande chiusura fissata per il 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma.