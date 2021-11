Quali sono i segni dello zodiaco più insicuri in amore? Ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni dello zodiaco più insicuri in amore. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni dello zodiaco più insicuri in amore, quelli che provano sentimenti forti ma non riescono ad esprimersi quando devono dichiararsi con la persona amata. Scopriremo insieme quali sono i primi cinque in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco più insicuri in amore. Ecco la classifica dei primi cinque.

Ti potrebbe interessare anche – La battaglia di Valentina Ferragni: mostra tutto e lancia un importante messaggio

I segni dello zodiaco più insicuri in amore

Toro: al quinto posto in classifica troviamo il segno del Toro. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco hanno un carattere forte, sono molto fedeli ma vanno in crisi quando devono gestire una relazione. Hanno una gran voglia di amare ma temono di soffrire. Questo aspetto del loro carattere li blocca e gli impedisce di godersi fino in fondo le proprie relazioni.

Bilancia: al quarto posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco sono molto insicure e pigre. Tutto ciò li rende indecise in qualsiasi contesto, anche quello amoroso. Spesso alla Bilancia capita di non saper gestire il rapporto con il partner ma si tratta di persone molto ragionevoli, sempre in grado di trovare una soluzione.

Vergine: al terzo posto in classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto rigide e precise. Spesso risultano pignole e permalose. Per questo motivo, possono avere dei problemi con il proprio partner e finiscono per non saper gestire un rapporto serio. E poi al primo posto c’è sempre il lavoro.

Pesci: al secondo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno paura di perdere le persone che amano. Per questo motivo sono spesso insicure e quasi sempre rovinano tutto con un gesto ambiguo o una parola fuori posto. I Pesci sono persone che amano sognare e raramente riescono a risolvere i veri problemi della vita, come una storia d’amore seria.

Sullo stesso argomento – I segni meno affettuosi dello zodiaco: ecco i primi cinque

Cancro: al primo posto in classifica troviamo il segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono sempre alla ricerca dell’amore vero ma se lo lasciano scappare quando lo trovano. Non vivono serenamente una relazione importante, si concentrano solo sul presente e non riescono a programmare il futuro. Questo aspetto del loro carattere li rende ambigui agli occhi del partner, sembra quasi che non vogliano assumersi le proprie responsabilità.