I segni meno affettuosi dello zodiaco: ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni meno affettuosi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni meno affettuosi dello zodiaco, quelli che difficilmente si lasciano andare a comportamenti romantici. Scopriremo insieme quali sono i primi cinque in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni meno affettuosi dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque.

I segni meno affettuosi dello zodiaco

Ariete: le persone nate sotto questo segno zodiacale hanno l’abitudine di concentrarsi innanzitutto su tutto ciò che riguarda la propria vita, senza badare troppo a ciò che gli succede intorno. A causa di questo modo di vivere, è inevitabile che l’Ariete si occupi troppo poco del proprio partner, che spesso viene trascurato e ignorato.

Leone: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non amano le coccole, soprattutto in pubblico. Baci, abbracci sono vietati per il Leone, che difficilmente userà parole dolci con il proprio partner. Chi appartiene a questo segno è molto determinato e non fa troppi giri di parole quando deve dire qualcosa. Per questo motivo, una dichiarazione d’amore di un Leone risulterà particolarmente fredda e distaccata, ma non per questo sarà poco sincera.

Gemelli: le persone nate sotto questo segno dello zodiaco tengono molto ai rapporti ma non sono abituate a manifestare il loro affetto in pubblico. Ricevere un gesto d’affetto da parte di un Gemelli è un evento raro e bisogna accettare questo modo di vivere la vita. I sentimenti di una persona nata sotto questo segno restano molto forti, solo che non è in grado di dimostrarlo attraverso gesti affettuosi e romantici.

Vergine: al secondo posto in questa particolare classifica c’è questo segno. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto razionale. Per questo motivo, è difficile che una persona di questo segno si lascerà andare in smancerie con il proprio partner o con una persona cara. A volte questo segno si lascia andare poco anche perché ha paura dei tradimenti.

Capricorno: al primo posto in classifica c’è il Capricorno. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco considera banale qualsiasi gesto romantico, anche perché non sa gestire i propri sentimenti. Il Capricorno si mostra spesso distaccato e difficilmente accetterà di camminare mano per la mano per strada con il proprio partner.