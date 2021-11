GF Vip, concorrente umiliata in diretta chiede perdono: “Te lo chiedo in ginocchio”

Al GF Vip la concorrente ha subito un’umiliazione durante la diretta e il giorno dopo ha chiesto scusa per ciò che ha fatto.

Al GF Vip la tensione inizia a farsi sentire e spesso nasce anche da episodi che, visti dal mondo esterno, appaiono piuttosto sciocchi, ma si sa che all’interno della casa più spiata d’Italia ogni cosa viene amplificata e si reagisce in determinati modi che sarebbero completamente differenti se lo stesso episodio fosse accaduto durante la vita di tutti i giorni.

Lo sa bene Katia Ricciarelli che nelle scorse ore ha perso la calma con le Principesse Selassiè. Il tutto è nato perché a cena la cantante avrebbe dovuto mangiare la pizza e non la carne. Siccome il pasto dei suoi compagni di viaggio non era ancora pronto, lei ha insistito per mangiare prima me le Selassiè le hanno chiesto di pazientare ancora un po’ per poter cenare tutti insieme.

L’ex moglie di Pippo Baudo ha sbottato, affermando che era già tardi per la cena e non voleva tardare ancora. A questo punto Patrizia Pellegrino, che è da poco entrata nella casa del GF Vip, ha provato a smorzare i toni cantando Anema e Core, ma la reazione di Katia è stata imprevedibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: “Non vedeva l’ora di farlo”: Maria Monsè la distrugge al GF Vip

Patrizia Pellegrino chiede scusa a Katia Ricciarelli al GF Vip

Katia Ricciarelli non ha reagito bene di fronte all’esibizione della nuova arrivata, trovando il tutto come una provocazione nei suoi confronti. La cantante si è scagliata duramente contro Patrizia Pellegrino, affrontandola a gamba tesa e ricordandole che lei è approdata al Grande Fratello Vip soltanto da pochi giorni e per questo motivo deve comprendere come funzionano alcune dinamiche tra loro.

Secondo lei la sua “performance” era una scena di cattivo gusto nei suoi confronti, considerando che stava rimproverando le principesse Selassiè che avrebbero dovuto rimediare a quella che secondo lei era una mancanza di rispetto bella e buona. La showgirl non si aspettava una reazione del genere e il giorno dopo, quando l’ex moglie di Pippo Baudo si era calmata, ha provato ad avere un chiarimento con lei spiegandole le ragioni del suo gesto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Manuel Bortuzzo, sogno bollente al Gf Vip? La confessione a Lulù Selassiè

“Volevo chiarire che ho fatto quella canzone per stemperare gli animi, non era una roba per prendere in giro“ ha spiegato Patrizia, incredula e mortificata per quanto accaduto durante le scorse ore. “Ti chiedo perdono in ginocchio“ ha poi aggiunto, dispiaciuta per la lite avuta con Katia Ricciarelli dopo poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip. “Però vorrei che tu capissi che cercavo solamente di rendere l’atmosfera più serena“ si è poi giustificata, trovando il perdono della cantante.