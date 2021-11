Scoppia l’amore a Ballando con le stelle 2021? Salta fuori la verità

Tutti parlano del bacio visto a Ballando con le Stelle sabato scorso. E molti si chiedono cosa ci sia davvero tra loro: è proprio amore?

La cantante Arisa è indubbiamente una delle grandi protagoniste di “Ballando con le Stelle“. Questa edizione 2021 presenta un cast importante, nonostante alcune defezioni importanti (come quella di Albano) mette alla prova personaggi famosissimi alle prese con l’arte della danza. La cantante lucana, già molto popolare soprattutto per il suo carattere “particolare”, sta conquistando il pubblico con i suoi progressi ma anche una inaspettata “vena” sensuale che qualche anno fa nessuno poteva attribuirle.

Arisa non nasconde di essere in cerca dell’amore, e l’intesa col suo maestro ballerino Vito Coppola è sotto gli occhi di tutti. Tanto che nella puntata andata in onda sabato sera, al termine della loro esibizione tra i due è scattato un inequivocabile bacio sulla bocca che non è sfuggito a nessuno. Tra l’altro, Arisa nella sua spontaneità non nasconde di apprezzare il ballerino, con battute più o meno dirette, spesso provocando in lui un po’ di imbarazzo.

Ballando con le Stelle, Vito Coppola parla del rapporto con Arisa

Che ci sia qualcosa tra i due? E’ quello che si chiedono tutti. Coppola, anche lui single come Arisa, è alla sua prima esperienza nel super show di Rai 1. Ha preso il posto di Raimondo Totaro, passato ad “Amici”. Intervistato da Novella 2000 ha raccontato di come è nata l’idea di Ballando con le Stelle e di aver subito accettato l’invito. Poi ha parlato anche di Arisa, ovviamente. “Siamo simili, istintivi e ritardatari. Sembra che la conoscessi da sempre e ci capiamo al volo”.

Coppola conclude che il loro rapporto non si esaurirà a dicembre, quando il programma terminerà con la proclamazione dei vincitori. E’ inevitabile, poi, la domanda diretta: ossia se tra loro c’è qualcosa. Lui ha risposto in modo chiaro: “Siamo molto complici, ma non c’è niente di più di un’amicizia speciale”. Tuttavia, arrivano conferme sul fatto che Vito sia single. Nelle scorse settimane si è diffusa la voce che lui in realtà sia fidanzato, ma quando ha avuto modo ci parlare, il maestro ballerino non ne ha mai fatto cenno.