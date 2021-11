GF Vip daytime 25/11/21, urla e parolacce nella Casa: la sua furia non ha eguali

Al GF Vip la rabbia della gieffina non ha uguali. La provocazione non è passata inosservata e lei ha reagito così.

I nuovi ingressi nella casa del GF Vip hanno fatto discutere e non poco i vipponi già presenti dall’inizio di quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Più di tutte Patrizia Pellegrino, che durante la sua clip d’ingresso ha definito Soleil Sorge un po’ altezzosa e irrispettosa, ma non solo. La showgirl ha definito Alex Belli, che conosce da anni, come un uomo manipolatore.

Patrizia, però, quando loro hanno cercato un confronto diretto, ha negato ogni cosa. Affermando soltanto che lei ha definito Soleil una donna molto intelligente e che ha piena conoscenza del mezzo televisivo. Alex, invece, si sarebbe fatto ammaliare da lei. I due però non hanno gradito questo cambio di rotta ed in particolare i suoi tentativi di “dividerli” mettendosi in mezzo ogni qual volta che si ritrovavano a chiacchierare sul divano, ma attenzione perché il daytime del GF Vip di oggi non è di certo finito qui.

Katia Ricciarelli esplode al GF Vip: è scontro con Patrizia Pellegrino

Anche Maria Monsè non è stata da meno. Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip è già diventato iconico in quanto Giucas Casella, non appena l’ha vista, era convinto si trattasse di Adriana Volpe, l’opinionista scelta da Alfonso Signorini, entrata per fare loro una sorpresa.

L’illusionista si è difeso, in un secondo momento in confessionale, affermando che nemmeno alcuni dei suoi compagni di viaggio l’avevano riconosciuta, ma lui non ha riconosciuto nemmeno Patrizia Pellegrino dopo la diretta. Affermando che senza trucco la sua compagna di viaggio era un po’ diversa, ma attenzione perchè le incomprensioni continuano anche tra gli storici vipponi.

Katia Ricciarelli ha perso le staffe contro le Principesse Selassiè e Sophie Codegoni. Il motivo? Le ragazze erano intente a preparare la cena ed hanno chiesto a chi non era di turno di allontanarsi per non creare confusione. La cantante ha perso però la calma, affermando di non apprezzare quest’atteggiamento da parte loro, trovandolo irrispettoso, ma non solo.

Katia si è infuriata anche con Patrizia Pellegrino che per stemperare la tensione che si era venuta a creare si era messa a cantare Anema e Core, ma l’ex moglie di Pippo Baudo non ha affatto reagito bene prendendo il tutto come una presa in giro nei suoi confronti, ma la showgirl ha subito chiarito che lei voleva alleggerire il tutto. “Tu ora sei arrivata, devi capire come funzionano certe dinamiche” ha sbottato la Ricciarelli.