Uomini e Donne puntata 25/11/21, il pubblico studio si ribella: mai successo prima

A Uomini e Donne il pubblico in studio si è ribellato contro il cavaliere del Trono Over: mai successo prima in studio.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani, portando in scena il continuo di quello che abbiamo avuto modo di poter vedere nelle scorse ore.

Maria mostra il confronto tra Roberta, Luca e Samuele. I due ragazzi ammettono di essere piuttosto dispiaciuti dall’atteggiamento della tronista, in quanto non è ancora decisa su chi scegliere poiché loro sarebbero ad un pari livello nel suo cuore e questo gli provoca una sensazione di dispiacere e delusione poiché quando tornano a casa si viene a creare un certo vuoto a sapere che lei ha provato lo stesso per l’altra persona.

Dopo le indecisioni della tronista, si passa ad Armando Incarnato che ritorna in studio dopo aver raccolto queste fantomatiche prove contro Marcello. Purtroppo però questo promesso risulta essere puro fumo e la sensazione a lui arrivata è totalmente falsa ed a metterci la faccia è Maria De Filippi stessa che rivela un inedito retroscena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne, pesante insinuazione su Gemma: l’ex non si risparmia

Armando Incarnato stroncato dal pubblico in studio di Uomini e Donne

Armando mostra a tutti questo scatto del cavaliere, che secondo lui lo immortalerebbe a Taranto insieme alla sua ex o ad una ragazza che a lui interessava.

Peccato però che la foto è stata scattata in Liguria ed è disponibile sul suo profilo Instagram. In quell’occasione era con dei suoi amici che possono confermare il tutto e della ragazza in fotografia non c’è alcuna traccia. Tutto lo studio si rivolta contro Armando, ma lui continua con la sua tesi accusando il suo collega di essere falso e di abbandonare il programma soltanto perché arrivato in una posizione scomoda.

Maria prende la parola e rivela che Armando sono settimane che gli fa presente questa segnalazione, ma la fonte è una persona alla redazione molto conosciuta in quanto non farebbe altro che lucrare sul programma fornendo notizie false e per questo non è stata presa lontanamente in considerazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne puntata 24/11/21, gelo in studio: va via e non rientra più

Armando fa una figuraccia e chiede scusa a Marcello. Quest’ultimo si propone di metterci una pietra sopra e gli propone di stringersi la mano, lui rifiuta affermando che non è il caso dal punto di vista igienico. Il pubblico stronca il cavaliere partenopeo ed anche i cavalieri in studio. Maria lo difende affermando che per come è fatto lui è già tanto, essendo un uomo molto orgoglioso, che abbia chiesto scusa.

La conduttrice però lo invita e riflettere e dopo avergli fornito l’igienizzante, i due si stringono la mano e si cambia discorso. Maria chiama al centro dello studio Isabella che prosegue a gonfie vele la sua conoscenza con Fabio. Meno fortunato è il percorso di Matteo Ranieri che ha eliminato tantissime corteggiatrici perché poco affini a lui.