Condividere un video di TikTok su Instagram: ecco come

Come si fa a condividere un video di TikTok su Instagram? Come fare a pubblicare contenuti in contemporanea? Ecco cosa devi fare

TikTok ed Instagram sono alcuni dei social network più diffusi tra i giovani. Tantissimi utenti pubblicano contenuti ogni giorno su queste due piattaforme. Instagram è nato nel 2010 ed ha avuto immediatamente un notevole successo, talmente grande da attirare l’attenzione di Mark Zuckerberg. Dal 2012, infatti, Instagram fa parte del gruppo Facebook. Su questo social è possibile condividere contenuti foto e video, supportati da un commento o una didascalia.

TikTok è molto più giovane. Si tratta di un social network cinese nato nel 2016. È letteralmente esploso durante il primo lockdown cinese, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Nel corso di questi mesi, tantissimi utenti cinesi hanno pubblicato video simpatici per intrattenere milioni di utenti. Da quel momento, TikTok ha iniziato a diffondersi a macchia d’olio in tutto il mondo.

Queste due piattaforme hanno diversi punti in comune, quello più importante è la condivisione di video. Nel caso del social cinese, questi video non possono mai durare più di tre minuti e spesso hanno una durata media che non arriva a 60 secondi. Anche se Instagram permette la condivisione di video più lunghi, quelli che hanno più successo hanno una durata molto breve.

Ma come fare a condividere un video da TikTok ad Instagram? Come fare a pubblicare contemporaneamente su entrambe le piattaforme se fanno parte di due gruppi diversi? Un po’ di pazienza e troverete tutte le risposte alle vostre domande.

Come condividere un video da TikTok ad Instagram

Spesso sul web si trovano delle domande sull’utilizzo corretto di programmi, accessori o piattaforme. È il caso di TikTok ed Instagram. Molti utenti si chiedono come fare a condividere un video dalla piattaforma cinese a quella statunitense. O, meglio ancora, come fare a pubblicare contemporaneamente un contenuto su entrambi i social network, nonostante non facciano parte dello stesso gruppo.

Le varie piattaforme tendono ad agevolare la comunicazione tra loro, in questo modo possono condividere gli utenti senza recare danno ai propri concorrenti. TikTok consente di collegare il proprio account con quello di altre piattaforme e tra queste c’è Instagram. Per farlo, basta cliccare su ‘Modifica profilo’ e poi su ‘Aggiungi Instagram’. Inserendo username e password, sarà possibile sincronizzare le due piattaforme.

Due semplici passaggi per connettere il social network cinese ad Instagram. Con questa operazione, ogni contenuto sarà visibile su entrambe le piattaforme al momento della pubblicazione. E se invece voglio condividere soltanto alcuni contenuti? In questo caso, basterà utilizzare la funzione ‘Condividi’ presente nell’app TikTok. Premendo il pulsante, quel contenuto sarà condiviso su altre piattaforme a discrezione dell’utente.