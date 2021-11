Grande Fratello Vip, clamorosa decisione di Mediaset: svolta improvvisa

Non tutte le ciambelle riescono col buco. E, proprio per questo motivo, il daytime del Grande Fratello Vip ha subito un importante cambiamento

Una clamorosa e importante novità arriva a investire il daytime del Grande Fratello Vip. Va detto che il pubblico “duro e puro” del grande reality di Canale 5 non si accontenta delle due dirette serali a settimana. Ma non ci sono soltanto questi appuntamenti: i veri fedelissimi sanno che la diretta per i super appassionati è quella di Mediaset Extra che va in onda ogni giorno 24 ore su 24.

Il “fulcro” del programma è indubbiamente la striscia quotidiana, quando in essa c’è il sunto di tutto ciò che accade all’interno della casa. Un appuntamento fisso su Italia 1, in onda tutti i giorni alle 18. Eppure, secondo Davide Maggio, è in arrivo la cancellazione del programma quotidiana.

Grande Fratello Vip, clamorosa decisione per il daytime del pomeriggio su Italia 1

Una vera e propria scure che fustiga gli amanti del programma, ma secondo il giornalista i bassi ascolti (media del 2% di share) ha indotto Mediaset a chiudere l’appuntamento. A quanto pare, gli ascolti già precari erano addirittura in calo, con la media dello share che stava scendo anche sotto il 2%.

Niente da fare, quindi, il daytime del Grande Fratello rimarrebbe in programmazione soltanto alle 13.10 (che a questo punto non sarà più una replica) e alle 16.40, ma su Canale 5. A quanto pare, i veri fan del programma preferisco virare direttamente su Mediaset Extra, che manda in onda la diretta 24 ore su 24.