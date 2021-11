Rita De Michele, la mamma di Francesca Cipriani, sbarca al Grande Fratello Vip 2021: il pensiero sul fidanzato della figlia, Alessandro Rossi.

Rita De Michele, la mamma di Francesca Cipriani, è la protagonista di una splendida sorpresa al Grande Fratello Vip 2021. All’interno della casa, la Cipriani parla spesso di mamma Rita raccontando il dolore che le ha provocato per una storia d’amore sbagliata. Francesca, infatti, ha raccontato il dramma vissuto in passato con un ex fidanzato.

“Diceva di amarmi, ma mi alzava le mani e mi ha mandato più volte in ospedale. L’ultima volta mi hanno dato 15 giorni di prognosi“, ha raccontato Francesca in diretta ad Alfonso Signorini.



Francesca, oggi, ha ritrovato la felicità accanto al fidanzato Alessandro Rossi che le ha chiesto in diretta al Grande Fratello Vip 2021 di sposarlo. Un momento magico che Francesca avrebbe voluto condividere con mamma Rita che ha raccontato il difficile passato della figlia.

Rita De Michele, mamma Francesca Cipriani: il difficile passato della figlia

In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Rita De Michele ha raccontato il difficile passato della figlia.

“Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo. Ciò che fa adesso, pur sembrando bislacco e fuori dal comune, è un riscatto”, ha raccontato la signora Rita.

Francesca Cipriani ha sofferto molto l’assenza del padre come racconta mamma Rita: “La mancanza della figura paterna per lei è stato un grosso problema, ecco perché adesso è legata tantissimo al suo fidanzato Alessandro. Mi auguro che la storia duri: è un bravissimo ragazzo e Francesca è serena con lui. Anche quando la vedete piangere, gridare, desiderare la sua presenza, è perché davvero lo ama alla follia e ha paura di perderlo. Suo padre le ha impartito un’educazione molto rigida e qualche volta volava anche uno scappellotto. Mia figlia è stata sempre una ragazza sensibile e adesso sta superando questi traumi piano piano”.

Mamma Rita, dunque, è felicissima per la storia d’amore che Francesca sta vivendo con Alessandro e che sarà presto coronato dal matrimonio.