GF Vip daytime 26/11/21, la gieffina consuma la sua vendetta: il piano è diabolico

Al GF Vip la concorrente ha consumato la sua vendetta escogitando un piano che si è rivelato essere diabolico.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento davvero speciale. Come al solito, quando arriva il giorno della puntata con Alfonso Signorini, in onda va uno speciale episodio della fascia quotidiana. La prima parte è incentrata sulle dinamiche che vedono coinvolti i vipponi, mentre la seconda è uno speciale collegamento con il padrone di casa che anticipa ai telespettatori che cosa vedrà questa sera sul piccolo schermo nostrano.

La puntata di oggi parte subito con Patrizia Pellegrino che ha rimproverato Alex Belli. Il motivo riguarda le faccende domestiche. La showgirl non ha apprezzato che il bell’attore, dopo aver cucinato una spaghettata di notte con alcuni compagni di viaggio, ha lasciato tutto sporco senza pulire.

Per Patrizia questa è una mancanza di rispetto, in quanto questa mattina si è ritrovata la cucina sporca ed è stata costretta a pulire lei. Tra i due questa incomprensione si va ad aggiungere a quella precedente, quando lei lo ha accusato al suo ingresso di essere un manipolatore.

Katia Ricciarelli punisce Miriana Trevisan al GF Vip

Dalle prime incomprensioni di Patrizia Pellegrino si passa alle lezioni di canto di Katia Ricciarelli. La cantante è molto soddisfatta di come siano andate le cose, tant’è che trova i suoi compagni di viaggio alquanto migliorati. Anche se ha scelto di levare la parte a Miriana Trevisan. Il motivo?

L’ex moglie di Pippo Baudo non ha apprezzato la nomination e non avendo piacere a stare con lei le ha tolto la parte ed ovviamente la Trevisan non ha gradito trovando il tutto un colpo basso. Sophie è l’unica che si è schierata a favore dell’ex ragazza di Non è la Rai, affermando che se le la Trevisan viene esclusa si toglie anche lei dai giochi accusando di mandare un cattivo esempio a chi segue il tutto da casa.

Katia, dopo essersi confrontata con Alex Belli, ha compreso di aver sbagliato e chiede di poter parlare con Miriana per rimediare al suo errore e le restituisce la parte che le aveva tolto poco prima. Le due chiariscono quanto accaduto e l’ex ragazza di Non è la Rai non ha potuto fare a meno di commuoversi, ammettendo di provare un forte affetto nei suoi confronti.

Si passa al collegamento con Alfonso Signorini che anticipa ai telespettatori che cosa vedremo durante la diretta di questa sera del Grande Fratello Vip.

Il conduttore rivela che si parlerà dei nuovi ingressi, che hanno sconvolto le dinamiche nella casa, ma anche del litigio tra Carmen Russo e Manila Nazzaro. Senza dimenticare l’ingresso di Delia Duran e spazio anche alla lite, avvenuta poche ore fa, che vede protagoniste Soleil e Miriana.