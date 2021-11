Barbara D’Urso e Federica Panicucci sono due conduttrici molto amate, dei veri e propri simboli per Canale 5. La Mediaset non può fare a meno di loro, ma l’ultima decisione ha rivoluzionato l’ordine delle cose: il nuovo palinsesto della tv indipendente ha in serbo delle sorprese!

Con le presentatrici, Barbara D’Urso e Federica Panicucci, si ha a che fare con due volti che per il pubblico a casa sono un punto di riferimento. Senza loro due a condurre i programmi quotidiani, i telespettatori non sanno che aspettarsi. Con Mattino 5 e Pomeriggio 5 la programmazione manda in onda le interviste degli ospiti, ma non solo. Anche di reportage di cronaca e notizie di gossip, insomma un vero quadro della società di oggi. Il palinsesto televisivo però necessita di rivoluzioni per adeguarsi ai tempi che corrono, l’ultima ha proprio modificato tutto!

Barbara e Federica sono due colonne portanti di Mediaset, perché conducono dei programmi che sono molto seguiti dal pubblico a casa. Le due sono soggette a subire le conseguenze dei cambiamenti apportati alla rete. Questa volta saranno fuori dai giochi?

Già la recente bomba su futuro della D’Urso ha sconvolto i telespettatori, ma ci sono altre news.

Barbara D’Urso e Federica Panicucci: verità decisione

Volti fondamentali per il pubblico a casa, questa volta le cose potrebbero cambiare. Che brutta notizia per Federica Panicucci che si sposa con un matrimonio da favola, e di cui da poco sono stati rivelati tutti i retroscena. Forse è proprio vero che nella vita di ognuno le cose non vanno mai come sperato. Lavoro e amore è difficile farli combaciare, d’altronde non si può avere tutto. Ciò che conta è sapere che direzione prendere, ecco quale prenderanno le due conduttrici per eccellenza di Mediaset.

Se credi che non le rivedrai più, ci sei vicino, anche se però non è proprio così. La verità è che con il nuovo palinsesto televisivo e alla prossima chiusura dei contratti a dicembre, sono in atto una serie di cambiamenti di portata evidente. L’influencer DavideMaggio.it ci aggiorna della situazione televisiva che andrà in onda alla fine e a inizio anno.

La D’Urso non sarà presente nelle strenne Natalizie, ma viene riconfermata per il 2022! A Gennaio la rivedremo a condurre Pomeriggio 5. La conduttrice partenopea non abbandonerà i suoi programmi e neanche gli ospiti. Può dirsi lo stesso per Federica?

La Panicucci conduce Mattino 5, ma le cose potrebbero cambiare. Infatti, si vocifera che al suo posto andrà Federico Vecchi per condurre da solo il programma, ma non finisce qui. Perché sono saltate fuori delle indiscrezioni che prevedono la sua presenza in un programma in prima serata!

Che dire? In attesa di notizie, restiamo aggiornati!