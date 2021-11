Molara Ricciarelli, mamma Katia Ricciarelli: “E’ stata una grande donna”

Katia Ricciarelli parla della mamma Molara Ricciarelli: “E’ stata una grande donna“

Katia Ricciarelli è una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Una delle voci più belle della musica italiana, attrice ma anche personaggio pubblico, Katia si dimostra forte e tenace, ma ha un cuore fragile.

La Ricciarelli ha parlato nella Casa della sua vita dedicandosi totalmente alla carriera e pensando poco al futuro. Adesso si trova a vivere da sola e al Grande Fratello Vip sta affrontando la convivenza e la condivisione degli spazi.

Katia ha avuto un’infanzia travagliata, ma la mamma Molara Ricciarelli non le ha mai fatto mancare niente.

Vediamo quale è il rapporto tra la gieffina e la madre

Katia Ricciarelli racconta il rapporto con sua mamma Molara Ricciarelli: “E’ stata una grande donna“

Katia Ricciarelli adesso si trova nella Casa del Grande Fratello Vip e nelle scorse puntate ha raccontato quale fosse il suo rapporto con sua mamma Molara Ricciarelli.

La gieffina è stata spesso ospite in vari programmi e ha raccontato la sua infanzia e la vita nella sua famiglia.

Una tra queste ospitate è stata a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone e ha parlato col cuore in mano di sua mamma Molara.

La madre venne lasciata dal marito, un arruolato volontario, che doveva andare in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Morala ha dovuto affrontare molti ostacoli e imprevisti prendendosi cura da sola delle sue figlie.

“Mia mamma, donna straordinaria, se n’è andata in Germania a lavorare in un campo di patate. Lì incontrò mio padre e si innamorarono” rivela Katia durante l’intervista.

Katia è nata dalla relazione passionale e fugace di uomo conosciuto in terra inospitale.

La romantica storia d’amore non ha avuto un lieto fine, perché l’uomo mentì a Morala: “Mio papà disse una bugia grossa: ‘Quando rientreremo in Italia, ci sposeremo’. Lei ci ha creduto, ma quando arrivarono alla stazione, in Veneto, trovarono la moglie di lui con un bambino che l’aspettava“.

Katia, quindi, cresce da sola sotto la custodia di sua mamma e le due sorellastre. Da quella fatidica bugia, non volle più sapere niente dell’uomo che aveva ingannato sua madre.

“Non gli permise mai di vedermi e a me non mancava. Pensa quanto mi ha amata la mamma per riuscire a non farmi sentire la mancanza di un padre” racconta la favolosa cantante.

La Ricciarelli deve tanto a sua madre, anche la sua passione per la musica: “Era molto allegra, cantava sempre“ ha confidato.

Cantando insieme a sua madre, Katia ha scoperto di avere una grande dote diventando poi molto più che nota nel mondo dello spettacolo.

Grazie alle sue doti canore, la Ricciarelli ha pure potuto conoscere suo padre per il volere del destino.

“Sono andata giovanissima a cantare in una casa di cura per malati terminali” rivela Katia e continua: “Non sapevo che lì avrei incontrato mio padre. Mi fecero una foto con lui, e quella foto arrivò nelle mani di mia madre. Così ho scoperto che quello era mio padre, e che stava morendo“.

Durante un’altra intervista a Verissimo, la gieffina parla con la voce rotta di Molara: “E’ stata una grande donna, una donna di grande forza che è sempre stata sola e quindi ha imparato a proteggersi anche perché era una donna bellissima, aveva un sacco di corteggiatori. Amava stare insieme ai giovani, si divertiva, cantava e aveva una voce bellissima. Me l’ha trasmessa“.

Dopo aver intonato le canzoni che cantava con sua madre, Katia parla della gravidanza della mamma: “Quando rimase incinta di me, le sorelle bigottone la mandarono via perché era da sola, lei però non rinunciò a partorire. Lei è stata forte” conclude l’intervista.

Katia Ricciarelli e mamma Molara si somigliano molto: entrambe belle, con una voce unica e tutte e due amano vivere con i giovani e divertirsi insieme a loro