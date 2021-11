Uomini e Donne puntata 26/11/21, la dama è colpevole: l’aveva nascosto alla redazione

A Uomini e Donne la dama, presa dai sensi di colpa, ha ammesso ogni cosa: lo aveva tenuto nascosto ai membri della redazione.

Uomini e Donne è tornato in onda per l’ultimo appuntamento di questa settimana. In puntata purtroppo c’è una grande assente. Stiamo parlando dell’indiscussa protagonista della trasmissione: Gemma Galgani.

La dama purtroppo ha contratto il virus e resterà isolata in quarantena fin quando non risulterà nuovamente negativa. Nonostante ciò Gemma si è connessa attraverso uno speciale collegamento ed anche in questa occasione non sono mancate le discussioni e incomprensioni con l’irriverente opinionista Tina Cipollari, che poco prima ha dato il benvenuto ai nuovi cavalieri del parterre maschile come soltanto lei sa fare.

Chiuso il capitolo Gemma, in studio c’è un acclamato ritorno: quello di Teresanna Pugliese, pronta a commentare ancora una volta le avventure dei delle dame e cavalieri di canale 5. Intanto però Maria mostra dei nuovi filmati che riguardano Ida e Diego, in quanto tra loro le cose non sono ancora finite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne puntata 25/11/21, il pubblico studio si ribella: mai successo prima

Ida Platano ammette tutto a Uomini e Donne: l’aveva tenuto nascosto

Diego prova ad avere l’ennesimo confronto con Ida Platano, ma quest’ultima di volerlo rivedere non ha alcuna intenzione. Tant’è che rifiutare di vederlo al di fuori del programma, anche se lui prova a spiegarle che in studio gli risulta difficile potersi spiegare essendo continuamente attaccato dagli opinionisti.

La dama però non vuole sentire alcuna ragione, affermando che a lui non importa nulla di lei ma soltanto di quello che pensano gli altri, inclusi Gianni e Tina. In studio le cose, quando Maria li fa entrare, non procedono di certo meglio e continuano ad attaccarsi a vicenda. Ida però presa dai sensi di colpa fa un’inedita confessione, ammettendo che anche se sa che non è possibile, in quanto la redazione lo vieta, lei ha sentito Luca, il corteggiatore di Roberta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne puntata 24/11/21, gelo in studio: va via e non rientra più

La dama ci tiene a precisare che tra di loro non c’è nulla e che lui non ci ha assolutamente provato con lei, ma vedendo quanto stesse male a causa della conoscenza con Diego, aveva bisogno di una spalla su cui piangere e lui le ha offerto la sua. Maria lo fa entrare in studio, visto che è stato tirato in ballo, e lui conferma tutto.

Per Diego arriva una nuova signora, ma lui sceglie di non farla entrare in quanto è ancora preso da Ida e vorrebbe avere una nuova chance lei piuttosto che conoscere altre persone, ma lei è categorica: il capitolo che riguarda la loro conoscenza, nonostante lei gli abbia detto ti amo qualche giorno prima, è chiuso.