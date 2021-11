Ritorni di una ex gieffina nella Casa del Grande Fratello Vip? L’appello dell’amatissima

La produzione del Grande Fratello Vip ha grandissime ambizioni per quest’anno: fare l’edizione più lunga del reality show.

Il programma, infatti, doveva finire poco prima Natale, ma invece proseguirà fino a metà marzo.

I coinquilini della Casa hanno iniziato a percepire tutto, soprattutto per i due nuovi ingressi nel reality di questa settimana, Maria Monsé e Patrizia Pellegrino.

Una ex gieffina lancia un appello al Grande Fratello Vip: vorrebbe rientrare nella Casa più spiata d’Italia e ha accusato la produzione di aver scelto un cast veramente noioso.

Vediamo di chi si tratta e che ha accuse ha fatto al programma

Guendalina Tavassi lancia l’appello al Grande Fratello Vip: “Lì dentro è un mortorio“

Guendalina Tavassi è una dei personaggi iconici e storici del Grande Fratello. Amata o odiata, quasi tutti la ricordano ancora.

Durante la sue edizione ha flirtato con Pietro e litigato vivacemente con Giordana.

150 giorni e Guendalina ne ha combinate di tutti i colori nella Casa.

Nonostante sia una personalità molto giusta per il Grande Fratello Vip, la produzione sembra che non abbia intenzione di prenderla, almeno per ora.

A lei hanno preferito fra rientrare Federico Giordano, anche lui ex gieffino, e Guendalina è arrabbiata nera.

La ex concorrente si prende qualche minuto per sfogarsi sui social per le scelte sbagliate della produzione Mediaset.

“Stavo vedendo chi hanno preso al GF Vip. Questa è una congiura contro di me. Io non lo so per quale motivo non mi vogliono, ma c’è qualcuno che rema contro di me” esclama la Tavassi e continua: “Io ho un sogno e prima o poi si realizzerà: è quello di rientrare“.

Eco che arriva l’accusa alla produzione: “Però prendere dei personaggi che sono già stati altre due o tre volte e che non mi sembra che abbiano fatto chissà cosa, altri presi a caso. Hanno detto ‘qual è quello che conta meno di tutti? Ok lui prendiamolo subito’ e poi non prendono me. Io sono da GF ragazzi, è inutile, posso stare antipatica, simpatica, ma comunque posso stare qualcosa. Invece ci sono persone che se chiamano i licheni o i molluschi era meglio“.

Guendalina è notevolmente innervosita, ha voglia e bisogno di tornare al centro dei riflettori.

“Non dico nulla sui personaggi che hanno preso prima, anche se io autore avrei preso altri. Ma prendere persone che erano nelle mia edizione… oppure prendere persone che hanno denigrato il GF… Prendete me dai, su prendetemi!” la Tavassi elemosina il Grande Fratello Vip.

“Noi da casa vogliamo vedere qualcosa. Il prossimo casting penso che lo faranno a Villa Arzilla. Nulla contro le persone grandi, ma vogliamo un po’ di pepe. Invece persone buttate sul divano, chi canta, chi non fa nulla. Se fossi un autore avrei fatto subito il numero mio. Un litigio, una risata, un qualcosa, almeno io faccio tante cose. Nel mio GF non dormivo mai e facevo sempre qualcosa. Qui prendono nuovi concorrenti e chi prendono? Domani ci becco anche il portiere di casa mia“ dice la ex gieffina e conclude: “Ok sto rosicando lo dico, anche perché hanno preso ex gieffini che non meritavano”.

Guendalina Tavassi ha lanciato il suo appello alla Casa del Grande Fratello Vip. Con il suo modo di fare che può piacere o meno, è sicuramente un personaggio idoneo a questo tipo di reality show. Vedremo se la produzione Mediaset cambierà idea per questa o per la prossima edizione