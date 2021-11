Grande Fratello Vip, c’è il primo abbandono? Spunta la verità

Al Grande Fratello Vip potrebbe esserci il primo abbandono di questa sesta edizione. Ecco perché il concorrente di Alfonso Signorini potrebbe non accettare il prolungamento.

Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip entrerà nella storia del reality show di canale 5. Il motivo? Come annunciato da Alfonso Signorini stesso durante la messa in onda delle varie puntate, Mediaset ha scelto di prolungare la sua messa in onda fino a marzo 2022, battendo la scorsa edizione che era terminata agli inizi del mese

Il pubblico del piccolo schermo degli italiani è stato informato con largo anticipato, anche date le recente indiscrezioni trapelate in rete, tutt’altro discorso invece riguarda i vipponi che abitano attualmente la casa più spiata d’Italia. Quest’ultimi, i protagonisti diretti di quest’esperienza, sono invece all’oscuro di tutto. Anche se qualcuno inizia a sospettare che la fine di quest’esperienza non sia poi così vicina come inizialmente gli avevano comunicato.

Per questo motivo c’è già chi sta tirando le proprie somme e a breve potrebbe esserci il primo abbandono al Grande Fratello Vip.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: il primo abbandono è dietro l’angolo

A parlare, è bene precisare, non è stato il concorrente di Alfonso Signorini, ma suo padre. In quanto in una recente intervista rilasciare a Il Corriere del Veneto, ha ammesso che suo figlio ha già numerosi impegni in agenda e che questo con molta probabilità comporterà la sua scelta di abbandonare la sesta edizione del GF Vip.

Gli impegni, ovviamente, sono prettamente di tipo sportivo. In quanto il vippone in questione dovrà lavorare alla creazione della pellicola che racconta la storia della sua vita, ma non solo. Dovrà riprendere anche gli allenamenti che secondo suo padre gli mancano e non poco durante il corso di quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

“Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del grande fratello” ha raccontato Franco, il papà di Manuel Bortuzzo, ricordando che la scelta finale spetta soltanto a suo figlio se proseguire o meno con il suo percorso all’interno del reality show di successo di canale 5, dove ha riscosso un ottimo feedback nei confronti del pubblico del piccolo schermo. “E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film“ ha concluso, in quanto i diretti del libro dello sportivo sarebbero stati acquistati per girarne una pellicola che vanterebbe un cast di tutto rispetto.

Manuel Bortuzzo lascerà il Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire la sua decisione.