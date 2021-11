Royal Family: la passione segreta della Regina Elisabetta

Anche le regine hanno le loro passioni. Qual è quella della Regina Elisabetta? La risposta vi sorprenderà: ecco tutti i dettagli

La Regina Elisabetta è pronta a festeggiare i settanta anni sul trono. L’anno prossimo, infatti, ci sarà il Giubileo di Platino in suo onore. Per quella occasione ci sarà una reunion di tutta la Royal Family. Alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito danno per certa anche la presenza del Principe Harry, di sua moglie Meghan e dei loro due figli, Archie e Lilibet Diana.

La famiglia non si riunisce da quando i Sussex hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America, lasciando la Gran Bretagna. Oggi risiedono in una splendida villa a Montecito dal valore di circa 14 milioni di dollari. L’immobile si trova nella Contea di Santa Barbara, in California. Tra l’altro, l’anziana sovrana non ha mai visto dal vivo la piccola Lilibet, nata lo scorso giugno.

Ma le riunioni familiari non sono l’unico pensiero di Sua Maestà, nelle ultime settimane alle prese con qualche piccolo problema di salute che le ha impedito di partecipare ad alcuni eventi pubblici. Elisabetta, infatti, non finisce mai di stupire ed ha confessato una sua grandissima passione nel corso di una conversazione con Tom Daley, un tuffatore britannico che ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Vediamo nel dettaglio di cosa ha parlato l’anziana regina e perché queste dichiarazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Il segreto della Regina Elisabetta: “È la mia più grande passione”

La Regina Elisabetta è sicuramente una delle icone più importanti del Regno Unito. Nonostante i suoi 95 anni, non smette mai di stupire. Già in passato ha rilasciato dichiarazioni nelle quali svelava i suoi piatti preferiti, i nomignoli che le avevano dato i suoi nipotini e l’acquisto di un McDonald’s, avvenuto alcuni anni fa. Adesso Sua Maestà ha confessato qual è la sua più grande passione.

Si tratta della ginnastica, attività che ancora oggi vorrebbe praticare. Questo dettaglio è sfuggito nel corso di un colloquio con il campione olimpico britannico Tom Daley. Il tuffatore ha rivelato cosa gli ha detto la regina. “Sua Maestà ha paragonato la sua altezza rispetto a quella di altri atleti nella stanza. E poiché io e gli altri atleti siamo piuttosto piccoli, la regina ha scherzato con noi dicendo: ‘Forse dovrei provare la ginnastica. Mi piacerebbe parecchio”.

Elisabetta ha dimostrato di essere particolarmente coinvolta nel mondo dello sport. Non è la prima volta che la ginnastica viene accostata all’anziana sovrana. Già nel 2017 il ginnasta Max Whitlock aveva affermato che la Regina Elisabetta amava guardare la ginnastica artistica, “perché le cose che facciamo non sembrano possibili”.

Anche alcuni tabloid hanno confermato questa passione. Elisabetta ama vedere soprattutto le acrobazie che gli atleti effettuano nel corpo libero. Lo sport è una passione di famiglia all’interno della Royal Family. Oltre alle attività sportive praticate in maniera amatoriale da Carlo, Harry e William, ricordiamo la partecipazione della Principessa Anna ai Giochi Olimpici del 1976, come concorrente nella corsa di cavalli.