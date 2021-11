Lulù Selassiè conquista il web con un gesto, ma al GF Vip la massacrano

Lulù Selassiè conquista il popolo del web con un gesto involontario, ma nella casa del Grande Fratello Vip 2021 la massacrano.

Sono bastati due gesti a Lulù Selassiè per conquistare la simpatia del popolo del web. La principessa, a rischio eliminazione insieme alla sorella Clarissa, Soleil Sorge, Carmen Russo e Manila Nazzaro, dopo aver ricevuto diverse critiche nelle scorse settimane per l’atteggiamento nei confronti di Manuel Bortuzzo giudicato troppo ossessivo, sta conquistando la simpatia del pubblico. Tutto è accaduto nel giro di ventiquattro ore.

Il popolo di Twitter sta apprezzando sempre di più Lulù per la schiettezza e naturalezza con cui sta affrontando l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver apprezzato il coraggio di chiedere in diretta di mettere fine alle immunità permettendo così a tutti di votare chiunque, un gesto che in casa è stato considerato “poco rispettoso” nei confronti di Katia Ricciarelli, ha scatenato i commenti del popolo della rete che si sta schierando a favore della Selassiè.

Lulù Selassiè si addormenta durante la visione della Turandot al Grande Fratello Vip 2021: il popolo del web reagisce così

Sotto la supervisione di Katia Ricciarelli, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è stata messa in scena la Turandot, in programma per questo sabato sera. Per permettere a tutti i vipponi di entrare nel mondo della Turandot, l’opera lirica è stata trasmessa nel pomeriggio. Riuniti sul divano, tutti hanno assistito alla visione dell’opera lirica. In tanti, da Soleil Sorge a Carmen Russo fino ad Aldo Montano hanno fatto fatica a restare svegli. Chi non è proprio riuscita a tenere gli occhi aperti è stata Lulù che si è addormentata sulla spalla della sorella Jessica scatenando le critiche della casa, in particolare di Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Davide Silvestri.

In casa è successo e si è detto di tutto in due mesi, e Manuel non si è mai esposto, ma quando si tratta di commentare Lulù, colpevole di essersi addormentata durante la visione del filmato, ecco subito “la buona parola”.

Che schifo posso dirlo anche io?#gfvip pic.twitter.com/rrsMtML8SA — BL (@rainbow20202020) November 27, 2021

Il popolo del web, però, ha reagito diversamente di fronte ad una Lulù addormentata di fronte alla visione della Turandot. Pur apprezzando l’opera lirica, in tanti ritengono che non sia adatta ad essere trasmessa durante il live di un reality. Sono tanti, infatti, i commenti a favore di Lulù.

Lulù si addormenta mentre vedono il video di Katia e voi mi state dicendo che non merita la finale? stiamo impazzendo ilaria ilary#GFVip pic.twitter.com/P6TISDXd91 — c. (@RareTruly) November 27, 2021

Lulu che in puntata asfalta il pelato e ora si addormenta fregandosene di Katia, Lulu tieni prenditi i miei voti #GFVIP — 🤍🖤 (@nonsooniente) November 27, 2021

Quindi:

Lulù ha sputtanato Alfonso ,Autori e tutto il programma con una nonchalance

Si è addormentata durante l’opera di Miss protetta del GF Katia Ricciarelli SOLO PER QUESTE DUE COSE SI MERITEREBBE LA FINALE ALTROCHÉ PASSARE UN TELEVOTO… VOTIAMOLAAAAA! #gfvip — Fabiola (@Fabiola63445821) November 27, 2021

Sto pensando ancora a Lulù che si addormenta mentre stanno ascoltando “Nessun dorma” lei semplicemente pazzesca #gfvip — Angie (@folkschalamet) November 27, 2021

Lulù, dunque, riuscirà a salvarsi dall’eliminazione? Lo scopriremo lunedì 29 novembre nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.