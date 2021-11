Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi parte col botto: ecco i primi naufraghi

Siete pronti per approdare sull’Isola dei Famosi? Sta per tornare il format che per eccellenza mette a dura prova i beniamini della tv. Stare su un’isola deserta senza gli agi della vita comune è dura, specialmente per loro: i personaggi dello spettacolo! Ecco i primi nomi per gli isolani di Ilary Blasi.

Senza dubbio l’Isola dei Famosi è il programma televisivo che più tra tutti mette a dura prova i concorrenti. Vivere senza le comodità della vita di tutti i giorni è difficile, perché quando mancano acqua, cibo e un tetto sotto il quale dormire, si sperimentano delle esperienze che più tra tutte portano i partecipanti, i vip, a superare le sfide che la natura pone. La conduttrice, Ilary Blasi è pronta per partire, il motivo? Ci sono già i primi nomi dei concorrenti!

L’Isola dei Famosi è senza dubbio una trasmissione che merita un grande attenzione, perché è proprio all’interno del programma che vediamo entrare in azione i protagonisti in pieno contatto con le intemperie.

Di recente, la minaccia di morte confessata dall’ex naufrago ha sconvolto tutti, perché anche questo format ha in serbo delle sorprese.

Tra novità è ritorni, non si possono non conoscere i nuovi protagonisti, ecco i nomi!

L’Isola dei Famosi è pronta, ecco i concorrenti

L’Isola dei Famosi al pari del format “gemello diverso”, il Grande Fratello Vip, è in fibrillazione perché sta selezionando i prossimi concorrenti, ed i nomi di alcuni sono già saltati fuori. Certamente, partecipare non è facile, perché è possibile perdere il senno. Testimonia ciò la confessione dell’ex concorrente che sbotta, e per il quale non si credeva che potesse reagire così. Tra le news, ci sono loro!

Si tratta di volti vecchi e altri poco noti che piano piano si stanno sempre più introducendo nel mondo della tv. Nel primo caso c’è Loredana Lecciso, reduce dalla settima edizione del programma, e la figlia Jasmine Carrisi, le quali poco sembrano poter essere capaci di sostenere gli sforzi del programma, ma sono tra le papabili concorrenti.

Invece, è un nuovo personaggio per il mondo dei reality la bella Olga Planchina campionessa di corsa, ma anche modella molto apprezzata in Russia, il suo Paese di origine. Di recente si è mostrata nel piccolo schermo televisivo per aver fatto una sorpresa al marito Aldo Montano concorrente del GF Vip di quest’anno. Così, non sarebbe strano vederla in un programma del genere date le sue doti atletiche!

Infine, meno noto, ma sicuramente più criticato è Luigi Oliva ex fidanzato di Pamela Prati. Sono stati insieme proprio dopo il caso del finto fidanzato della showgirl, Mark Caltagirone, la quale ha fatto non poco perdere di credibilità.

Tra arrivi e ritorni, non resta che attendere conferme e nuovi nomi, questi al momento sono i più papabili. Restiamo aggiornati!