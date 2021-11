Bianca Gascoigne, la bellissima figlia del calciatore inglese Paul, è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle

Non ci sono dubbi: Bianca Gascoigne ha conquistato il pubblico di Rai1. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle ha lasciato il segno. Esplosiva con la sua bellezza, ma anche la simpatia. Entrata nello show come “vip” in quanto figlia del mitico calciatore Paul Gascoigne, ex campione inglese che ha giocato anche nella Lazio e che abbiamo visto all’Isola dei Famosi. Rapidamente, Bianca si è fatta notare non solo per il suo aspetto esteriore, ma anche per la genuina spontaneità (e la bravura nell’imparare l’italiano) ma anche per la capacità in pista, essendo una delle ballerine più apprezzate.

Clamorosamente è arrivata un’eliminazione che ha deluso molto la giuria, ma tutti sanno che non meritava un trattamento del genere. Non solo la danza, comunque: Bianca incanta chi apprezza la sua bellezza. Fisico formoso, con tutte le curve al punto giusto e un viso incantevole, verrebbe da dire praticamente perfetto. La bellissima bionda inglese fa impazzire tutti, con il suo account Instagram che ha visto aumentare in modo esponenziale i follower.

Bianca Gascoigne, che incredibile cambiamento prima dei “ritocchi”

Va detto, che a un’occhiata più precisa si vede che la dolce Bianca ha sicuramente fatto qualche ritocchino estetico. Nulla di clamoroso, ma se si confrontano le foto attuali con quelle del passato la differenza è evidente. Qualche “maligno” arriva a dire che oggi la Gascoigne sembra una Barbie, ma non è così. Le forme sinuose del viso e delle curve sembrano scolpite, ma questo non intacca un aspetto tutto sommato non troppo artificiale e piacevole. Del resto lei ha ammesso tranquillamente di aver fatto qualche “ritocco“.

Anzi, se si spulcia il suo account Instagram lei ha anche taggato la clinica dove si è operata. Insomma, da parte sua c’è la massima sincerità, e questo le fa onore. Una curiosità: Bianca quando aveva 20 anni si è fatta ingrandire il seno, ma poi negli anni ha deciso di ridurlo. A vederlo oggi sembra che all’epoca aveva effettivamente esagerato… insomma, la showgirl si è data da fare con le operazioni. Noi francamente ci auguriamo che possa fermarsi qui e valorizzare la sua bellezza per quella che è adesso.