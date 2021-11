Manila Nazzaro dichiara guerra: l’ex Miss Italia non ci sta più

Manila Nazzaro è l’ex Miss Italia che sta decisamente influenzando le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. La gieffina è sempre stata molto chiara, ma questa volta ha mostrato il lato più deciso di sé: quello che più non tollera della compagna! Ecco che la situazione è finita nel solito litigio.

Che Manila Nazzaro fosse una delle star di questa edizione, non ci sono dubbi. La vip è una delle concorrenti più amate, perché ha sempre detto le cose in faccia ai propri compagni, senza aver alcuna paura delle ripercussioni. Infatti, anche per lei non sono mancati litigi, e l’ultimo ha a che fare con una gieffina molto criticata ultimamente per il suo comportamento. Chi avrà la meglio? Ecco la verità di quanto è successo.

Manila Nazzaro è una delle preferite delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ma anche il conduttore Alfonso Signorini la sostiene spesso nelle diatribe che si creano all’interno della casa più chiacchierata d’Italia.

Decisa, forte e tenace, ha ben chiare le sue idee. Infatti, è proprio per queste che ha il litigio pesante con un altro vippone. Ciò che è noto, è che di discussioni il Grande Fratello Vip di quest’anno, è pieno. Soprattutto, ciò che destabilizza i fan sono i cinque addii di dicembre dei gieffini più amati, incredibile novità.

Tra addii e ritorni, i quali hanno stupito tutti perché nessuno si sarebbe immaginato di nuovo questi concorrenti nel reality, ecco che le dinamiche rimangono accese dalle polemiche!

Manila Nazzaro perde le staffe: “E’ tutta colpa sua!”

Se pensi che la trasmissione più controversa e seguita non abbia più nulla da mostrare per lasciarti senza parole, ti sbagli! Il motivo? I concorrenti non stanno fermi un attimo, al di là delle sfide lanciate dal Grande Fratello Vip, ci sono delle evoluzioni nelle relazioni tra i gieffini. Una confessione che ha sbalordito tutti è la rivelazione della star lirica nei confronti della compagna, chi se lo sarebbe mai aspettato? Tenetevi forte perché il bello deve ancora venire, e le due concorrenti stanno iniziando a non tollerarsi più. Ecco il motivo!

Si tratta proprio di Manila Nazzaro e Sophie Codegoni! Inizialmente le due non si sono mai scontrate, anzi sembrava quasi che si volessero evitare. La modella ex concorrente di Uomini e Donne, è stata più volte contro altri personaggi all’interno della casa, infatti il suo fare polemico sta piano piano venendo allo scoperto, e facendo venir fuori anche una caratteristica prima poco nota: la permalosità.

La stessa Soleil Stasi Sorge afferma che ha scoperto la verità sulla compagna nei litigi passati, dicendo che è molto permalosa, e che per questo non ammetterà mai i suoi errori. Per cui dirle la verità non sempre porta a frutti positivi. Così, Sophie questa volta non è pronta a litigare con Soleil e Gianmaria, ma con Manila Nazzaro.

Ad iniziare la discussione è proprio l’ex Miss Italia, perché non riesce più a tollerare il comportamento della compagna: è troppo disordinata! Sembrerebbe una cosa da niente, ma a lungo a dare, con la convivenza, si può litigare proprio per motivazioni del genere. Ma non finisce qui.

Perché la cosa che più turba Manila è proprio il fatto che Sophie nega tutto! Anzi, la modella afferma che nei suoi confronti si stanno soltanto accanendo con il fine di farle diminuire il consenso da parte del pubblico e per farla sembrare ciò che non è.

La Nazzaro prova anche a giustificarsi, dicendo che lei è molto meticolosa perché a casa è abituata così. Se non si occupa di tutto, la catena di montaggio in famiglia cade! Al di là delle motivazioni, però l’ex Miss Italia afferma che il suo disordine è palese e insostenibile.

Chi avrà la meglio tra le due? Non resta che stare aggiornati per scoprire come finirà!