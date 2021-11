I dolci sono l’asso nella manica delle cene natalizie! Sei pronto per conoscere pochi e semplici trucchetti per realizzare delle ricette imbattibili? Ecco i segreti che ho in serbo per te.

Preparare i dolci di Natale è senza dubbio una delle attività che più si preferiscono nel periodo delle feste. Piacciono a grandi e piccini, soprattutto è un’occasione d’oro per passare del tempo insieme ai propri familiari. Se non sei un’esperta di pasticceria non temere, perché con questi trucchetti anche un principiante può preparare dei dessert da leccarsi i baffi!

I dolci sono senza dubbio il peccato di gola dei più golosi, ma che Natale sarebbe senza di loro? Non preoccuparti se sei ancora alla prime armi, il motivo? Puoi preparare in poche e semplici mosse dei dessert che nessuno ha mai sperimentato prima!

Altrimenti, puoi cucinare una semplice torta fatta in casa. Pensa che anche per una torta venuta male ci sono dei rimedi infallibili, di conseguenza anche un principiante può preparare un dolce perfetto! Ecco come.

Dolci di Natale? Nessun problema, ecco i trucchi!

I trucchi del mestiere stupiscono tutti, anche i più scettici. Se vuoi optare per qualcosa di classico, puoi preparare una torta al cioccolato con una ricetta imbattibile, vedrai nessuno ti batterà. Se invece vuoi preparare qualcosa di pratico, veloce, semplice, gustoso e d’effetto, ti basterà… prendere un bicchiere! Non ci credi? Ecco la guida giusta per te.

Mousse al cioccolato e pere

Si tratta di un dessert prelibato, ma dal gusto inconfondibile. Cioccolato e pere rendono questo dolce unico, con l’aggiunta di nocciole intere e frutta secca che rendono la preparazione ancora più ricercata. Ti basta un pizzico di fantasia!

Tiramisù al bicchiere

Se ti piace lo stile shabby chic e il tiramisù, hai fatto centro! Ti basta riprodurre la ricetta in versione monoporzione all’interno di bicchieri dalla forma particolare, vedrai saranno indelebili nelle papille gustative dei tuoi ospiti.

Torta della nonna al barattolo

Se infine opti per un must have della cucina nostrana, ti basta prendere un bel barattolo e iniziare dalla crema. Magari, recupera i consigli della nonna, in modo da riprodurla fedelmente, aggiungendo quel tocco di modernità che renderà unica la tua preparazione!

Che aspetti? Inizia a sperimentare i trucchi in cucina!