Il Paradiso delle signore: un telegramma cambia le sorti di tutti?

Proseguono le vicende de Il Paradiso delle Signore, in onda con nuove puntate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, alle ore 15:55 su Rai 1

Proseguono le appassionanti vicende dei protagonisti de “Il Paradiso delle Signore”, l’ex fiction Rai che è diventata una vera e propria soap opera “made in Italy” in onda ogni giorno su Rai 1 alle 15.55. Una formula vincente, che ha fatto cambiare idea ai fan della prima ora, che vedevano in questa “trasformazione” un declassamento dell’opera. E invece la soluzione si è rivelata vincente, visto che gli ascolti sono in costante crescita. Vediamo cosa succederà nelle puntate che stanno arrivando, e che andranno a chiudere il mese di novembre: abbiamo visto come Agnese e Armando sono stati protagonisti di un clamoroso colpo di scena.

Tutto è nato dopo la partenza di Giuseppe Amato, che è andato in Germania. Dopo, i due hanno cominciato a frequentarsi, e tra loro c’è stato anche un bacio. Tuttavia Tina ha assistito alla scena senza essere vista. Intanto Umberto ha fatto un’offerta di lavoro a Marco nel “Paradiso”. Inutile dire che l’uomo ha accettato subito la proposta. Adelaide, intanto, si imbatterà in un pericoloso telegramma scritto da Cosimo, che risponde alle domande di Flora.

Il Paradiso delle Signore: quanti intrecci e pentimenti

Infatti, in questo modo può stare molto piùù vicino alla sua Gemma. Invece, anche Flora e Guarnieri si stanno avvicinando. Anche in questo caso c’è stato un bacio: è accaduto quando la figlia di Achille si è intrufolata nello studio di Umberto. Tuttavia, i due hanno preferito minimizzare, parlando di un reciproco errore. Eppure sembra che il loro feeling sia molto più solido di quanto loro vogliono far pensare.

Soffre Tina, dopo che si è accorta del tradimento della madre: non riesce a tenersi il segreto dentro, e racconta tutto ad Agnese. La signora Amato appare preoccupata, e teme che il figlio Salvatore possa venire a sapere tutto. Intanto nel grande magazzino tutto pronto per la settimana del lancio della nuova collezione: molta frenesia nel negozio, soprattutto quando le “Veneri” sapranno che dovranno fare anche da modelle per l’occasione…