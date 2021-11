By

Tutti noi percepiamo il mondo in modo diverso, anche quando osserviamo un paesaggio o un’immagine.

Catturiamo i dettagli che per noi sono più rilevanti e che qualcun altro snobba.

I gesti involontari dettati dal cervello servono anche a rivelare alcuni dettagli della nostra personalità.

Il test dei cavalli serve proprio a questo. In base a quanti di questi animali vedrai, otterrai una risposta specifica per la tua personalità.

Scopriamo insieme come funziona il test dei cavalli

Test: dimmi quanti cavalli vedi e ti dirò i dettagli nascosti del tuo carattere

Il test dei cavalli ti mette di fronte ad una immagine. Conta quanti cavalli vedi e leggi la risposta corrispondente al tuo risultato.

Solo così potrai scoprire i dettagli più nascosti del tuo carattere.

Iniziamo il divertimento!

1) Un cavallo

Se hai visto solo un cavallo significa che sei una persona che focalizza la sua attenzione sul quadro generale delle cose.

In effetti, sei totalmente convinto che tutto faccia parte di un unico insieme. Proprio per questo, riesci a far funzionare bene più cose nello stesso momento.

Ti piace lavorare e collaborare insieme ad altre persone. Ami ascoltare le opinioni altrui, perché sai che i loro consigli e le loro prospettive ti possono aiutare nel migliorarti.

Hai una grande sicurezza in te stesso, sai essere chiaro, trasparente e hai un grande cuore.

2) Tra i 5 e 10 cavalli

Se hai visto meno di dieci cavalli, allora significa che sei una persona che prende le sfide seriamente. Ciò ti spinge a dare sempre il tuo meglio e ad impegnarti in tutto ciò che fai.

Hai una forte determinazione che ti spinge a raggiungere gli obbiettivi fissati.

Hai una grande energia e sei molto sicuro di te. Questo delle volte ti penalizza, perché tendi a dare le cose per scontato.

La perseveranza è la tua forza: sei uno che non si dà mai per vinto.

3) 11 o più cavalli

Hai visto più di undici cavalli? La tua risposta rivela che sei una persona molto scrupolosa e attenta ad ogni minimo dettaglio.

Rispetto a chi ti circonda, riesci a percepire molti più aspetti: a te non ti sfugge proprio niente!

Il fatto di essere così perfetto, ti ha creato qualche insicurezza. Frequentemente dubiti dei risultati che hai ottenuto e non credi nelle tue capacità. Pensi che i tuoi obbiettivi raggiunti siano solo il risultato di tanta fortuna.

Per migliorare questo tuo aspetto devi imparare a rilassarti e a stare calmo: non puoi essere sempre il migliore in tutto