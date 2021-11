Morgan e il dramma del suicidio del padre: struggenti confessioni

Morgan è un compositore poliedrico, artista eclettico e musicista d’altri tempi, capace di incantare con il suo genio musicale. Anche per un folle come lui però la vita ha avuto in serbo per lui delle sfide che a volte possono mettere in difficoltà. Il dramma del cantautore viene raccontato senza censure: ecco la nuda e cruda verità.

Marco Castoldi pseudonimo di Morgan è un artista eccentrico e dallo stile unico. E’ impossibile non conoscere il frontman dei Bluvertigo band di successo degli anni Novanta e Duemila. Ad oggi sono passati tanti anni dai suoi inizi, e ne ha fatta di strada. Di recente, è stato molto apprezzato come giudice al talent X Factor per cui ha ottenuto il Guinness dei primati dopo aver partecipato per ben cinque edizioni. Dietro l’artista genio e folle, c’è però un uomo come tanti che ha vissuto un dramma che non è così scontato da vivere, anzi non si dovrebbe mai affrontare un dolore del genere. Ecco le parole del cantante.

Morgan, un nome una garanzia di vera cultura musicale! Il cantautore milanese è un artista a 360°. Ha tutta una sua filosofia di vita, ma è proprio nelle parole che risiede il valore che questi dà alla vita: inestimabile.

Diretto, eccentrico, controverso, ed estremamente vero è il suo modo di essere. Artisti come lui ne nascono pochi, soprattutto perché nonostante le difficoltà della vita ha dedicato tutto sé stesso alla musica, diventando il compositore di successo che oggi conosciamo.

Dopo l’ultimo disperato appello che ha fatto preoccupare i fan, torna a dire la sua. Questa volta non con il suo fare polemico per portare avanti le sue idee. Ma si presenta in una veste inedita, per raccontare un lato sconosciuto della sua vita, il quale lo rende ancora più umano e veritiero.

Morgan racconta tutta la verità del dramma: parole forti

Essere veri al giorno d’oggi è molto difficile, tutti hanno paura di dire ciò che pensano per il timore di essere giudicati. Certamente non è il caso dell’artista che invece ha sempre detto la sua, senza pentirsi, anzi andando anche contro chi voleva fargli del male. Dopo il caos di Sanremo e l’inimicizia con Bugo, ci sono delle novità sconosciute ai fan. Le parole da lui affermate per l’occasione hanno commosso tutti.

Si tratta dell’intervista da Zia Mara a Domenica In. Avere un personaggio come Morgan in una propria intervista, significa non sapere mai cosa aspettarsi dall’artista eccentrico, ma c’è una certezza: la vera musica.

Meno male che c’è stata lei a fargli compagnia, anche se ha passato dei brutti momenti a causa dei problemi con le dipendenze. E’ stato durante la sua adolescenza che è avvenuto quel fatto che più tra tutti lo ha turbato, e che forse in seguito lo ha reso fragile e soggetto all’abuso di sostanze.

Non che questo sia l’unico movente, ma senza dubbio ha influenzato la sua vita. Nella chiacchierata con Mara Venier ricorda il padre, un uomo con tanti valori, specialmente perché non ne ha mai dato nessuno al denaro. Per lui la cosa più importante era avere dei valori dentro di sé.

Nonostante la bellezza del pensiero, ad un certo punto la sua famiglia ha avuto problemi di soldi, ed il padre non è riuscito a trovare una soluzione. Ai suoi 15 anni il papà ha commesso il gesto estremo: si è suicidato.

Depressione e stati d’ansia possono portare le persone a non riuscire a superare dei grandi problemi della vita, anzi a volte sono proprio questi che causano malessere. Per cui bisognerebbe essere sempre pronti ad aiutare chi ha di bisogno.

Lo stesso Morgan è diventato un artista che crede nei sentimenti, e per esprimerli bisogna prima di tutto comprenderli.