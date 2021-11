“Siamo stati insieme dopo tre appuntamenti”: l’ex Uomini e Donne smaschera la dama

L’ex di Uomini e Donne ha deciso di venire allo scoperto, raccontando tutta la sua verità sulla relazione avuta con la dama più famosa del dating show di Maria De Filippi su canale 5.

Uomini e Donne durante il corso della sua messa in onda, oltre venti anni, ha visto nascere numerose coppie. Non sempre però il loro amore è durato per sempre. Anzi, dopo qualche tempo si è deciso che forse era meglio proseguire per altre strade. Spesso però si rimane in buoni rapporti, altre invece no.

E’ il caso della storia d’amore, finita malissimo, che vede protagonisti Gemma Galgani e Giorgio Manetti. I due sembrano aver un certo feeling negli studi del Trono Over, ma improvvisamente lei scelse di troncare la relazione perché non se la sentiva di continuare se da parte di lui non c’era lo stesso sentimento che provava lei. Da quel momento tra i due è scattata una vera e propria guerra ed anche oggi, a distanza di anni, lui viene sempre tirato in ballo in studio per quanto riguarda le vicende sentimentali della dama.

Giorgio, però, ha deciso di rompere il silenzio è di tornare a parlare della sua passata relazione, facendo alcune precisazioni su quanto detto in studio da Tina Cipollari su Gemma Galgani.

Giorgio Manetti di Uomini e Donne vuota il sacco su Gemma Galgani

Tina Cipollari, nelle scorse puntate, ha ribadito di come Gemma Galgani, durante la sua conoscenza con Giorgio Manetti, si sia concessa subito. La dama ha sempre smentito ed ora anche il Gabbiano ha voluto dire alla sua, prendendo le difese di lei rivelando che il loro approccio fisico non è avvenuto in maniera immediata.

“Non è vero che si è concessa subito“ ha esordito Giorgio Manetti. “Su questo ha ragione Gemma. Siamo stati insieme dopo tre volte che ci siamo visti. Ricordo che eravamo nel mio albergo, poi Gemma ha preso un taxi ed è andata a dormire nel suo hotel” ha poi proseguito con la sua versione della storia.

“La mattina dopo quella notte insieme, mi sono alzato e ho fatto colazione da solo. Vicino al tavolino c’era una gerbera, un fiore molto bello di colore lilla. Ho preso il telefono, ho fatto una bella foto e l’ho mandata a Gemma: “Ecco Gemma, questo è per te“. Un piccolo gesto che lei ha apprezzato“ ha poi concluso, riconfermando la versione raccontata in studio dalla dama di Torino, che al momento si è presa una pausa dal programma perché positiva al virus.