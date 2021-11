Angelo Iannone, fratello Andrea Iannone: due gocce d’acqua

By

Andrea Iannone, la somiglianza con suo fratello è davvero da non credere. Gli ultimi scatti che sono usciti sui social confermano tutto

Ancora prima di entrare a “Ballando con le Stelle” Andrea Iannone non aveva certo bisogno di presentazioni. Famoso pilota della MotoGP, è diventato ancora più noto per la sua relazione con Belen Rodriguez. Una bellissima coppia, con la showgirl argentina che ha reso celebre Iannone. Due bellezze indiscutibili, soprattutto col fascino di lui che unisce il carattere dello sportivo alla vanità tipica di un attore.

Tuttavia, la loro storia d’amore è finita, ma Iannone non è uscito di scena, anzi. Dopo aver lasciato il mondo delle corse su moto, è stato sempre più o meno presente in ambito gossip e in tv. Il suo grande rilancio è arrivato con “Ballando con le Stelle”, dove si è fatto conoscere anche dal grande pubblico di Rai1.

Andrea Iannone, la somiglianza con il fratello Angelo è davvero impressionante

Va detto che non sembra un ballerino fenomenale, ma intanto resta ancora in gara a poche puntate dal termine. Pochi sanno che Andrea Iannone, classe 1989, ha anche un fratello che gli somiglia molto. Si chiama Angelo e gli somiglia molto. A differenza del fratello maggiore, sembra molto meno vanitoso. Non è facile, infatti, trovare qualche sua foto sui social. Eppure, la loro somiglianza è davvero impressionante.

Non è uno “sciupafemmine” come il fratello: ricordiamo che Andrea dopo Belen ha avuto anche una relazione con Giulia De Lellis. Invece, Angelo sembra aver una vita più “tranquilla”. Ha iniziato anche lui la carriera di pilota, ma l’ha abbandonata dopo un po’ di tempo. Niente latin lover, dicevamo, in quanto il ragazzo è fidanzato da ben dieci anni con la sua Caterina.