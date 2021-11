Grande Fratello Vip: si parla di Aldo Montano, e spunta la confessione inaspettata di un concorrente: “Quello che ho detto di te agli autori”

Non ci sono dubbi: Aldo Montano è uno dei protagonisti indiscussi si questa edizione del Grande Fratello Vip. Il campione olimpico ha buoni rapporti un po’ con tutti i suoi coinquilini, ma c’è qualche eccezione. Con un di loro, ad esempio, c’è sempre stata un po’ di diffidenza reciproca e il legame non è mai scoccato davvero. Invece qualcosa è cambiato negli ultimi giorni.

Al centro dei vari intrecci c’è sempre la solita Soleil: e solo dopo che un concorrente si è un po’ allontanato da lei è arrivato l’inaspettato riavvicinamento tra lui e Aldo Montano. Per questo motivo i giovani hanno passato molto tempo insieme, parlando di molte cose e facendo perfino qualche lezione di scherma improvvisata e tante risate assieme.

Grande Fratello Vip: Aldo Montano trova un amico inaspettato

L’amicizia che è nata sembra autentica. “Sono così come mi vedi Aldo – ha spiegato il ragazzo – se mi arrabbio e devo dirti una cosa lo faccio subito. Non faccio finta di nulla, non mi nascondo e anzi mi espongo. Ci sono persone che mi fanno stare bene e altre meno, ma con te le cose sono cambiate in meglio”. A dire queste parole è Davide Silvestri: è stato lui a stringere un particolare legame d’amicizia con Aldo Montano.

“L’ho detto anche in confessionale – ha raccontato all’amico – con te ho vissuto dei bei momenti e sono contento. Ho spiegato che ti ho rivalutato in meglio, che ho cambiato idea in positivo su di te”. Questo quello che l’attore ha spiegato agli autori nel rifugio del confessionale. A questo punto tra Davide e Aldo è scoppiata un’amicizia che potrebbe essere solida, duratura e fare la differenza negli equilibri della casa.