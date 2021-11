La protagonista di Vite al Limite ha 30 anni, vive a Oklahoma City in Oklahoma, e all’inizio del suo percorso pesa ben 277 kg

Da Vite al Limite arrivano storie che lasciano sempre il segno. Uno dei segreti del grande successo del programma di Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è l’empatia che il pubblico sente nei confronti degli sfortunati pazienti del dottor Nowzaradan. Per chi non lo sapesse si tratta di obesi gravi, arrivati in queste condizioni per via di grossi problemi psicologici e difficoltà a cui la vita li ha sottoposti e alle quali non hanno saputo opporsi. Non solo disfunzioni fisiche, ma un rifugio nel cibo che porta persone normali a pesare (spesso) ben oltre i 300 chili.

Una dimensione insostenibile, e che mette la vita a rischio ogni giorni. Ecco perché, stagione dopo stagione, le storie di queste persone appassionano il pubblico, che attende con ansia che il percorso si chiuda con successo per poter festeggiare il ritorno alla vita normale dei pazienti. Uno dei casi di maggiore successo risale a qualche anno fa: era il 2017 e andava in onda la quinta stagione del programma. Il caso era quello di una ragazza madre, diventata poi genitore di ben cinque figli.

Vite al limite, il grande cambiamento della paziente “ribelle”

La sua obesità l’aveva portata progressivamente a rimanere chiusa in casa, tanto da non poter seguire le esibizioni di una delle figlie, che studiava danza. A 30 anni si è ritrovata in condizioni serie, pesando 277 chili. Ha dovuto faticare per un anno: lo scopo era arrivare al peso giusto per l’operazione di bypass gastrico. Nei 12 mesi di terapia ha perso 71 chili, raggiungendo il peso di 206 compatibile con l’operazione. Parliamo di Cynthia Wells e del suo percorso, che a un certo punto è diventato complicato.

Ha discusso col dottor Nowzaradan dopo l’operazione, decidendo di voler proseguire da sola. Il medico non era d’accordo, temendo che la donna potesse ricadere nell’obesità grave. Va detto, invece, che tutto sommato se l’è cavata bene, riuscendo comunque a perdere peso. Lei pubblica delle foto sui social che testimoniano il suo cambiamento e il deciso dimagrimento. Tutto sommato si può dire che la donna è riuscita a salvarsi e a condurre di nuovo una vita normale.