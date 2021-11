Le dichiarazioni dell’ex guardia del corpo di Diana Spencer hanno lasciato tutti senza parole: “Non vedeva l’ora che tutto finisse”

Il Natale del 1991 ha rappresentato per Diana Spencer una delle pagine più tristi e dolorose della sua vita. Il matrimonio con Carlo era ormai giunto al capolinea. I due non dormivano più insieme da tempo e litigavano ogni volta che si incontravano. Il divorzio arrivò soltanto un anno dopo, nel dicembre 1992 e, per questo motivo, Diana fu costretta a passare il Natale del 1991 a Sandringham, un luogo che tra l’altro odiava.

Fu proprio durante quelle festività natalizie che Diana decise di porre fine al suo triste legame con il Principe Carlo e fu in quel momento che la principessa rinunciò al ruolo di regina per provare a vivere una vita normale, nei limiti del possibile. Perché Lady D. non ha mai più vissuto attimi di normalità anche successivamente al divorzio con Carlo, a causa dell’enorme seguito di paparazzi che la seguiva ovunque e che documentava tutte le sue storie dettagliatamente.

Il regista cileno Pablo Larraìn ha presentato un film intitolato Spencer, che uscirà nelle sale italiane il 20 gennaio 2022. Si tratta della biografia di Diana Spencer e pare che molti episodi presenti nel film siano stati testimoniati direttamente dall’ex guardia del corpo della principessa, Ken Wharfe. Larraìn ha raccontato alcuni passaggi del film nel corso di alcune interviste.

“Si tratta di una favola al contrario. È la storia di una principessa che non ha voluto fare la regina. Ha scelto di avere una propria identità e di diventare un’icona pop. Ho provato a mettere in mostra l’anima di Diana, che alla fine ha scelto la libertà, pagandone le conseguenze“. E se qualcuno dovesse avere dei dubbi sulla veridicità dei fatti raccontati, ci ha pensato l’ex guardia del corpo a fugare ogni dubbio. Vediamo insieme cosa ha detto Ken Wharfe.

“Quel Natale fu un purgatorio per Diana”

Ken Wharfe ha ricoperto il ruolo di guardia del corpo di Diana Spencer e dei suoi figli per sette anni. È proprio lui che ha raccontato cosa successe nel Natale 1991, confermando la sceneggiatura del film di Pablo Larraìn: “Quel Natale fu un vero e proprio purgatorio per Diana, trascorse tutto il suo tempo con lo chef e con le persone dello staff, come me ad esempio. Non vedeva l’ora che tutto finisse per tornare a Londra”.

L’ex guardia del corpo della Principessa del Popolo ha rilasciato queste dichiarazioni al settimanale statunitense People: “Lady D. cercava una via di fuga dalla noia e da Carlo, con il quale aveva molte incomprensioni. Detestava Sandringham”. Wharfe ha confermato che fu proprio durante quelle festività natalizie che Diana prese una decisione definitiva sul suo matrimonio. Dopo pochi giorni, infatti, decise di porre fine a quello che la stampa britannica aveva definito “un falso doloroso”.

I tabloid inglesi, infatti, già da tempo avevano annunciato l’epilogo del matrimonio tra Carlo e Diana. Secondo Ken Wharfe, “Spencer” avrebbe ricostruito in maniera attendibile il Natale del 1991 vissuto da Diana nella tenuta di proprietà della Regina Elisabetta II. L’ex guardia del corpo si è anche complimentato con Kristen Stewart, l’attrice statunitense che ha interpretato Lady D. nel film: “Tra tutte le attrici che hanno interpretato Lady Diana negli ultimi dieci anni, lei è la più vicina alla principessa”.