Test: scegli un libro e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Leggi anche – Ballando con le stelle, Milly Carlucci trema: addio alle porte

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono tre libri. Ognuno di questi libri ha una copertina di un colore diverso: azzurra, rossa e verde. Quale di questi libri scegli? Quale copertina ti piace di più? Qual è il colore che ha attirato per primo la tua attenzione? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Ti potrebbe interessare anche – I segni dello zodiaco più sfortunati in amore: ecco i primi cinque

Le soluzioni del test

Libro azzurro: sei una persona che non ama le doppie personalità. Hai un’identità precisa e vorresti che tutti riescano a notarla, possibilmente senza incomprensioni o ambiguità. Il tuo libro del cuore potrebbe essere “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”, di Lewis Carroll.

Libro rosso : sei una persona rancorosa. Difficilmente perdoni qualcuno che ti ha fatto un torto. Per questo motivo è molto difficile starti accanto, hai un carattere difficile, con tanti spigoli. Quando riesci ad aprire il tuo cuore a qualcuno, invece, esce fuori il tuo lato migliore. Il libro più adatto a te è “Martin Eden”, di Jack London.

: sei una persona rancorosa. Difficilmente perdoni qualcuno che ti ha fatto un torto. Per questo motivo è molto difficile starti accanto, hai un carattere difficile, con tanti spigoli. Quando riesci ad aprire il tuo cuore a qualcuno, invece, esce fuori il tuo lato migliore. Il libro più adatto a te è “Martin Eden”, di Jack London. Libro verde: sei una persona solitaria. Non disprezzi i luoghi affollati e pieni di gente, ma hai bisogno dei tuoi spazi. Sei indipendente, provi sempre a risolvere i tuoi problemi da solo, senza l’aiuto degli altri. Chi ti conosce bene sa che, ogni tanto, hai bisogno di ritagliarti dei momenti solo per te, lontano da tutto e tutti. Il libro più adatto a te è “La casa degli spiriti”, di Isabel Allende.

Le ultime novità sulla Royal Family britannica – Meghan Markle può usare il titolo di duchessa? Ecco la risposta

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo libro preferito? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.