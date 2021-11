Meghan Markle può usare il titolo di duchessa? Ecco la risposta

Meghan Markle utilizza ancora il titolo di Duchessa di Sussex. Ma è autorizzata a farlo? La risposta è sorprendente: tutti i dettagli

Meghan Markle è sempre al centro dell’attenzione. Da quando ha iniziato a frequentare il Principe Harry ha tutte le luci dei riflettori addosso. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito spesso a numerose polemiche che riguardano l’ex attrice statunitense. E Meghan pare non essere per niente interessata a ridimensionare queste voci.

Da quando l’ex stella di Hollywood ha deciso, insieme a suo marito, di lasciare la Gran Bretagna, non è stata mai lasciata in pace. La coppia ha deciso di trasferirsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La villa di Montecito nella quale vivono ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Questo articolo è piaciuto molto ai nostri lettori – Andrea Damante ci riprova: il dettaglio sull’ultima foto ha dell’incredibile

L’ultima polemica che ha travolto Meghan Markle riguarda il suo titolo nobiliare. L’ex protagonista di Suits, infatti, è diventata Duchessa di Sussex quando ha sposato Harry. La cerimonia è avvenuta il 19 maggio 2018 presso la Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Ma c’è una domanda che molte persone si pongono: l’ex stella di Hollywood può continuare ad utilizzare questo titolo nobiliare nonostante l’addio al Regno Unito e alla vita di corte? Scopriamo insieme qual è la risposta.

Ti potrebbe interessare anche – Un posto al sole anticipazioni: scomparsa improvvisa e una coppia in crisi

Meghan Markle non può usare il titolo da duchessa

Come è già capitato diverse volte in passato, Meghan Markle è nella bufera da qualche giorno. Il problema che riguarda l’ex attrice statunitense è il suo titolo nobiliare. Quando ha sposato Harry, infatti, è diventata la Duchessa di Sussex. Ma può continuare ad utilizzare questo titolo anche lontano dalla Gran Bretagna?

Pare che la risposta sia negativa. Meghan continua a firmare documenti ufficiali (come la lettera al Congresso) usando il suo titolo nobiliare. Anche nel suo libro è presente la parola ‘duchessa’. Ma Meghan non mette piede nel Regno Unito da circa due anni e questa cosa non piace molto agli inglesi.

Sullo stesso argomento – Royal Family: Harry e Meghan “vittime di una campagna di odio”

Il Sunday Times ha riportato le parole di una persona vicina alla Royal Family: “Come membro della Famiglia Reale, se usi il tuo titolo devi restare alla larga dalla politica. Alla Duchessa di Sussex non è consentito utilizzare il proprio titolo per schierarsi in questioni politiche”. L’accusa che viene mossa a Meghan è quella di aver partecipato alla vita politica anche negli Stati Uniti sfruttando il proprio titolo nobiliare.