Bomba su Alex Belli e Soleil Sorge: l’attacco arriva da Lui!

Alex Belli e Soleil Sorge, prima della diretta con il Grande Fratello Vip, sono stati criticati proprio da Lui, che non si è di certo risparmiato nei loro confronti.

Alex Belli e Soleil Sorge, a causa della loro eccessiva vicinanza, sono senza dubbio tra i concorrenti più discussi di questa sesta edizione del GF Vip. Tant’è che il loro rapporto ha diviso nettamente non solo i loro compagni di viaggio, ma anche il pubblico del piccolo schermo. In particolar modo da quando Delia Duran, la compagna e non la moglie dell’attore visto che deve ancora divorziare dalla sua prima moglie, è entrata nella Casa e nei vari salotti televisivi per rivelare che cosa pensa di tutta questa situazione.

La modella ha perfino lanciato un appello ad Alfonso Signorini per chiedergli poter entrare nella Casa del GF Vip per poter osservare il tutto da vicino e magari per potersi aggiungere al duo. Il pubblico del piccolo schermo non ha reagito benissimo, sospettando che ci sia una certa incoerenza di fondo e per questo motivo sui social ha chiesto il parere di Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, e lui non si è di certo tirato indietro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Lulù Selassiè crolla al GF Vip: il toccante gesto di Aldo Montano

Lorenzo Amoruso critica Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip

Lorenzo Amoruso, schietto come soltanto lui sa essere, non si è di certo risparmiato e quando il pubblico della rete, che segue con attenzione le dinamiche del Grande Fratello Vip, gli ha chiesto che cosa ne pensasse del rapporto che c’è tra Alex Belli e la sua compagna, non si è affatto tirato indietro, rivelando che cosa pensa di quest’unione che tanto ha fatto chiacchierare, e ancora fa, il pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Fidanzato Soleil Sorge: il gesto sconvolge il Grande Fratello Vip

“Alex e Delia devono fare pace con i loro cervelli prima di capire cosa vogliono” ha commentato schietto il compagno di Manila Nazzaro e non si è tirato indietro nemmeno quando gli hanno chiesto che cosa ne pensi a riguardo della discussione, trasportata poi in tribunale, tra Raffaella Fico e Soleil Sorge.

Quest’ultima, quando la concorrente ha abbandonato la casa più spiata d’Italia per volere del pubblico del piccolo schermo, l’ha salutata con un “Bye Bye Bitc*”. Amoruso, anche in questo caso, non ha dubbi e ritiene che le parole utilizzate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non fossero offensive ma che avrebbe potuto evitare visto che tra loro due non c’era tutto questo rapporto di confidenza ed amicizia.

Lorenzo Amoruso ha criticato Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip, in maniera schietta e sincera come soltanto lui sa fare.