I segni dello zodiaco più sfortunati in amore: ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni dello zodiaco più sfortunati in amore. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni dello zodiaco più sfortunati in amore, quelli che provano a trovare l’anima gemella per tutta la vita ma proprio non ci riescono. Scopriremo insieme quali sono i primi cinque in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco più sfortunati in amore. Ecco la classifica dei primi cinque.

I segni dello zodiaco più sfortunati in amore

Ariete: al quinto posto in classifica c’è il segno dell’Ariete. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco tendono a rompere un rapporto quando si accorgono che c’è qualcosa che non va. Questo modo di fare, a volte, può portare ad una rottura anche nel caso di rapporti profondi ed intensi. A volte lasciano andare via l’anima gemella troppo facilmente.

Vergine: al quarto posto in classifica c’è il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono sempre alla ricerca della perfezione. Questo aspetto del loro carattere li porta ad essere troppo severi nei giudizi nei confronti di un potenziale partner. A volte la Vergine si rende conto che una persona andava bene proprio quando la lascia andare via.

Sagittario: al terzo posto in classifica c’è il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco fanno sempre grandi progetti quando conoscono una persona della quale si innamorano. Il problema è che, troppo spesso, non coinvolgono il partner in questi pensieri. Forse sarebbe meglio capire se i sentimenti provati siano corrisposti prima di tirare fuori l’anello.

Bilancia: al secondo posto in classifica c’è il segno della Bilancia. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco troppo spesso non riescono a “mettere la testa a posto”. Per questo motivo, vengono sottovalutati da un potenziale partner anche quando i sentimenti sono sinceri. Tutto ciò causa una grossa sofferenza nelle persone della Bilancia.

Leone: al primo posto in classifica c’è il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno un carattere molto forte. A volte pure troppo! Questo aspetto del loro carattere spinge il partner a scappare, anche in presenza di sentimenti molto forti. A volte il Leone dovrebbe evitare reazioni scomposte e dovrebbe provare a vedere il rapporto anche dal punto di vista del partner. Questo modo di fare eviterebbe inutili sofferenze.