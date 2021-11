Cuori 2, la seconda stagione ci sarà? La decisione della Rai

Sta avendo un grandissimo successo, da circa metà ottobre, la serie tv di Rai 1 Cuori, una fiction che racconta la medicina negli anni ’60

Si concluderà questa sera su Rai1 (ore 21.20) l’avventura di Cuori, la serie tv a stampo “medical” che ha avuto un grande successo. L’ultima puntata, l’ottava, racchiude gli ultimi due episodi della fiction (in totale sono 16) che è ambientata all’ospedale “Le Molinette” di Torino nel 1967. Lo sfondo della trama è il primo trapianto di cuore al mondo, e la storia narra delle vicende professionali e umane dello staff medico che lavora alla grande impresa clinica.

In sostanza, si tratta di un “medical” che unisce complicati e spesso “forti” intrecci amorosi. Una formula che ha fatto centro, anche grazie a un cast di livello, con attori ben conosciuti e molto amati dal pubblico. Questa sera si chiuderà il cerchio, ma il pubblico deve aspettarsi sicuramente un finale aperto. Tuttavia, nessuno sa se la serie di Riccardo Donna avrà un seguito.

Leggi anche – Cuori, anticipazioni gran finale: una morte sconvolge tutto?

“Cuori”, il punto sulla seconda stagione

A dirla tutta, una seconda stagione sembra scontata, ma non è ancora il tempo degli annunci. Anzi, si è perfino vociferato che “Cuori” potrebbe abbandonare la formula della serie in prima serata e diventare un appuntamento quotidiano. Una sorta di “soap opera” sullo stile de “Il Paradiso delle Signore”. Voci non smentite, ma che sembrerebbero comunque più realistiche dopo una seconda stagione. visto che è così attesa.

Leggi anche – Cuori anticipazioni: Delia crolla? I sensi di colpa pesano

La Rai, a quanto pare, non ha ancora deciso. Quindi non si parla di una scelta fatta, ma non ancora comunicata. Si faranno tutte le valutazioni del caso e poi arriverà l’eventuale annuncio. Non si può escludere che la Rai decida di non proseguire con “Cuori“, ma al momento questa ipotesi sembra improbabile. Il pubblico non vede l’ora di rivedere ancora Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci nella fiction che ha fatto il pieno di ascolti in questo autunno.